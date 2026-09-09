En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

El racionamiento de agua ha finalizado, marcando el fin de una etapa crítica en el abastecimiento en Colombia. Sin embargo, algunos distritos de continuarán experimentando cortes parciales por un periodo máximo de 24 horas.

Durante este miércoles 9 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) llevará a cabo interrupciones del servicio por trabajos de mantenimiento que buscan mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más eficiente en el futur.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Suba

Los cortes de suministro se realizarán en Prado Pinzón, Victoria Norte de la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 138 a la Calle 147A desde las 8:00 a.m. por empates redes acueducto.

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Suba

Cortes programados paraLisboa, Santa Cecilia, Santa Rita Suba de la Carrera 150B a la Carrera 160B, entre la Calle 129B a la Calle 140 de desde las 10:00 a.m. por empates redes acueducto.

Los Mártires

Cortes en Paloquemao De la Avenida Carrera 27 a la Avenida Carrera 30, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22 desde las 8:00 a.m. por empates redes acueducto.

San Cristóbal

Interrupciones del suministro enEl Triángulo, Aguas Clara, Tibaqué I De la Calle 14 Sur a la Calle 31 Sur, entre la Carrera 26 Este a la Carrera 12D Este desde las 9:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Santa Fe

Cortes en Alameda, Las Nieves, La Favorita, San Victorino, La Capuchina, Veracruz, La Catedral, Santa Inés, La Concordia, Las Aguas Baja, Centro Administrativo, Santa Bárbara, San Bernardo, Las Hortúas, Las Cruces, Modelo Sur, San Antonio, Policarpa, Caracas, Sosiego, Nariño, San Javier, Santa Ana Sur, San José Sur, Buenos Aires, La María, 20 de Julio Parte Baja, Hospitales La Hortua, Santa Clara, Clínica Bogotá, Cancerológico, Materno Infantil, Salud Coop, Hospital San Carlos De la Avenida Calle 26 a la Calle 32 Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 18 desde las 10:00 a.m. por verificación macromedición.

Ciudad Bolívar

Cortes en Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Central de Mezclas, Compartir, Gibraltar Sur, La Alameda, Las Acacias, Lucero Alto, Lucero del Sur, Meissen, México, Quintas del Sur, Ronda, Sotavento De la Calle 59B Sur a la Calle 71B Sur, entre la Carrera 16 a la Carrera 19A desde las 10:00 a.m. por empates Varios Tanque Jalisco.

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