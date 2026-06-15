En esta noticia Apuesta por México

Orbio AI, startup española especializada en la aplicación de IA agéntica para la gestión de recursos humanos, cerró una ronda de financiación Serie A de u$s 21 millones de dólares liderada por Dawn Capital y Endeavor Catalyst, principal inversor especializado en tecnología B2B de Europa. Con la inyección de capital Orbio AI apostará por México como mercado estratégico en América Latina.

La ronda también cuenta con la participación de GP Compas VC de México (un vehículo de inversión y club de amigos empresarios basado en la Ciudad de México, enfocado en el sector de capital de riesgo con miras en España), Visionaries VC, Plus Partners y el fondo español enfocado en etapa semilla, Enzo Ventures.

Fundada en 2025 por los emprendedores Sergi Bastardas, Nacho Travesí y Antonio Melé, Orbio AI permite a las organizaciones optimizar todo el ciclo de vida del talento, desde la captación y selección hasta la gestión y desarrollo continuo de los empleados.

Es la segunda startup de Nacho Travesí que busca posicionarse en el mercado de la gestión de recursos humanos. La primera fue Cobee, que llegó a México con capital de DILA Capital en noviembre de 2022. Cobee se dedicaba a la gestión de beneficios para empleados; fue adquirida en 2025 por Pluxee Group y fue entonces cuando Travesí cofundó Orbio AI.

Orbio AI ha desarrollado un ecosistema de agentes de inteligencia artificial que gestiona de forma autónoma el ciclo completo del talento, optimizando los procesos en las tareas operativas.

Sus agentes contactan candidatos en segundos, conducen entrevistas de forma autónoma, analizan perfiles sin sesgos y acompañan al colaborador desde la aceptación de la oferta hasta sus primeros meses en la organización.

“Hasta ahora, los equipos de recursos humanos dedicaban gran parte de su jornada a tareas administrativas de poco valor, los empleados se sienten desconectados y la rotación y el absentismo están en alza. Desde Orbio AI, nos propusimos cambiar el paradigma de la gestión de empleados, haciendo que toda la gestión sea más fluida, 24/7, autónoma y que permita empoderar a las organizaciones, conectando a los empleados con una oportunidad real de empezar, permanecer y crecer dentro de las compañías”, señaló Sergi Bastardas, cofundador y CEO de Orbio AI, en un comunicado.

La compañía española presume haber conseguido reducir los tiempos de contratación en un 70% y disminuir la rotación inicial en un 20%, alcanzando hasta un 98% de nivel de satisfacción de los candidatos.

Apuesta por México

México representa para Orbio AI uno de los mercados de mayor potencial en la región. La compañía ya opera en más de 20 países en Europa, Estados Unidos y América Latina, atendiendo a clientes en sectores de alta rotación como retail, hostelería, salud y staffing.

Entre sus clientes figuran nombres de referencia como Adecco, Atento México, Grupo Gigante (con marcas como Toks y Shake Shack), Grupo Presidente, VEMO Conduce y Yum! Brands (con marcas como KFC y Pizza Hut),entre otras compañías con presencia activa en el mercado local e internacional.

Orbio AI llega a México en un momento en que la gestión del talento se ha convertido en una ventaja competitiva para las empresas. La apuesta de la compañía por la región no es circunstancial: es la siguiente fase de una expansión que, en menos de un año, ya ha redefinido la forma en que algunos de los mayores empleadores del mundo contratan, incorporan y retienen a su gente.

Con esta nueva inyección de capital, Orbio AI suma más de u$s 28 millones de dólares levantados en tan sólo un año desde su creación.

Los fondos de esta nueva ronda de financiación se destinarán a la creación de hubs operacionales en los diferentes mercados en los que ya opera, e invertirá en el desarrollo de un ecosistema de agentes de IA para cubrir todo el ciclo de vida del colaborador: desde la selección de talento hasta el desarrollo profesional, motivación de permanencia en la organización y satisfacción laboral.