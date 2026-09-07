Oficial | Estados Unidos prohíbe el ingreso al país de mexicanos que no hayan renovado su pasaporte. (Representación creada con IA)

Mantener el pasaporte mexicano vigente es uno de los requisitos fundamentales para quienes planean realizar un viaje internacional. En el caso de Estados Unidos, los viajeros mexicanos deben contar con la documentación correspondiente y cumplir con las condiciones migratorias establecidas por las autoridades estadounidenses.

Además del pasaporte, quienes viajen por turismo, negocios o visitas familiares generalmente necesitan una visa de no inmigrante y una Border Crossing Card (BCC), según el tipo de viaje y las condiciones aplicables. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que los ciudadanos mexicanos generalmente deben contar con una de estas autorizaciones para ingresar al país.

Estados Unidos: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los ciudadanos mexicanos?

Los mexicanos que pretendan viajar a Estados Unidos deben presentar la documentación que corresponda a su situación migratoria. Entre los principales requisitos se encuentran:

Pasaporte mexicano válido para viajar a Estados Unidos.

Visa estadounidense vigente o Border Crossing Card , cuando corresponda.

Documentación que respalde el motivo del viaje , de acuerdo con el tipo de visita.

Cumplir con los controles de inspección migratoria al llegar al país.

En el caso de quienes solicitan una visa estadounidense, el Departamento de Estado indica que el pasaporte debe ser válido para viajar a Estados Unidos y, como regla general, tener una vigencia de al menos seis meses posteriores al período previsto de permanencia, salvo que exista una excepción específica para la nacionalidad correspondiente.

Las autoridades migratorias mantienen controles estrictos sobre la documentación de viaje en los principales aeropuertos del país. ChatGPT - creada con IA

Paso a paso: ¿cómo renovar el pasaporte mexicano?

La renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Para los mayores de edad, el trámite requiere acudir personalmente con una cita previa y presentar el pasaporte que se desea renovar, además del comprobante correspondiente del pago de derechos.

El proceso contempla, de manera general:

Solicitar una cita ante la SRE. Acudir personalmente a la oficina seleccionada. Presentar el pasaporte anterior que se desea renovar. Acreditar la identidad y nacionalidad, cuando corresponda según el caso. Presentar el comprobante de pago de derechos. Permitir la toma de datos biométricos y la captura de la información necesaria. Recibir el nuevo pasaporte conforme al procedimiento establecido por la autoridad.

La SRE dispone de un portal oficial para consultar los requisitos, costos y vigencias y para programar citas para la obtención o renovación del documento.

¿Cómo tramitar la visa estadounidense desde México?

Para quienes necesitan una visa de no inmigrante para viajar a Estados Unidos, el trámite comienza con la determinación del tipo de visa correspondiente y la presentación de la solicitud.

En el caso de las visas de visitante, como las categorías B1 y B2, el procedimiento incluye:

Determinar el tipo de visa que corresponde al motivo del viaje. Completar el Formulario DS-160. Conservar la hoja de confirmación del DS-160. Seguir las instrucciones de la Embajada o Consulado de Estados Unidos donde se realizará el trámite. Pagar la tarifa de solicitud correspondiente. Programar la entrevista, cuando corresponda. Presentarse con el pasaporte válido, la confirmación del DS-160 y la documentación adicional solicitada. Esperar la resolución de la solicitud y, si es aprobada, recibir el pasaporte con la visa correspondiente.

El Departamento de Estado establece que cada persona que necesite una visa debe presentar una solicitud individual y contar con un pasaporte válido para viajar a Estados Unidos.

En el caso de los mexicanos, la autoridad estadounidense aclara además que la visa de visitante o la Border Crossing Card son los documentos que generalmente permiten cumplir con el requisito migratorio correspondiente para viajes a Estados Unidos.blecidos por las autoridades estadounidenses.