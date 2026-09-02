El precio de la luz en España (foto: Pexels)

La demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 13.647.182 MWh con respecto a los 13.016.889 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 159.91 euros a 155.71 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 3 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 300 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 300.0 euros De 22:00 a 23:00 250.0 euros De 23:00 a 24:00 220.0 euros De 7:00 a 8:00 208.03 euros De 8:00 a 9:00 208.03 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 3 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 31,32 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 31.32 euros De 15:00 a 16:00 33.63 euros De 13:00 a 14:00 38.88 euros De 16:00 a 17:00 45.58 euros De 12:00 a 13:00 65.71 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 207.6 De 1:00 a 2:00 198.65 De 2:00 a 3:00 188.46 De 3:00 a 4:00 186.24 De 4:00 a 5:00 185.3 De 5:00 a 6:00 186.88 De 6:00 a 7:00 192.71 De 7:00 a 8:00 208.03 De 8:00 a 9:00 208.03 De 9:00 a 10:00 185.21 De 10:00 a 11:00 130.01 De 11:00 a 12:00 90.49 De 12:00 a 13:00 65.71 De 13:00 a 14:00 38.88 De 14:00 a 15:00 31.32 De 15:00 a 16:00 33.63 De 16:00 a 17:00 45.58 De 17:00 a 18:00 92.39 De 18:00 a 19:00 124.4 De 19:00 a 20:00 160.0 De 20:00 a 21:00 207.6 De 21:00 a 22:00 300.0 De 22:00 a 23:00 250.0 De 23:00 a 24:00 220.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las estancias cuando no estés en ellas.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.

Contenido generado por inteligencia artificial.