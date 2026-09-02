Grupo Financiero Actinver volverá al mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una emisión de hasta MXN $1,000 millones, mismo que espera utilizar para el crecimiento de cartera.

La colocación está prevista para el 24 de septiembre y corresponde a la reapertura del bono con clave BACTINV 26, emitido originalmente en marzo pasado, de acuerdo con una presentación de la compañía a inversionistas.

La emisión estará respaldada por un programa de colocación de deuda de largo plazo por hasta MXN $20,000 millones y tendrá un plazo aproximado de 2.5 años. Los intereses serán pagaderos cada 28 días y la tasa será variable, referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo.

Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento del crecimiento de la cartera de crédito de Actinver. Al cierre del segundo trimestre de 2026, la institución reportó una cartera de crédito total de MXN $29,585 millones.

Actinver apuesta por crecer su cartera

La cartera de crédito de Actinver mantiene una exposición relevante a sectores vinculados con la actividad empresarial y de inversión en México.

El sector construcción representa 20.7% de la cartera, seguido por servicios inmobiliarios con 19.9% y personas físicas con 10.9%. Las industrias manufactureras representan 8%, mientras que seguros concentran 7.1% y corporativos 5.6%, entre otros segmentos.

La nueva emisión permitirá a Actinver obtener recursos para continuar expandiendo el financiamiento en estos segmentos, al tiempo que mantiene acceso al mercado bursátil mexicano para diversificar sus fuentes de fondeo.

Fitch y Verum asignan calificación

La emisión recibió una calificación de “AA” por parte de Fitch Ratings y Verum, que corresponde a instrumentos con una alta calidad crediticia y una elevada capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones financieras.

Fitch señaló que la calificación está respaldada por la naturaleza sénior de la deuda, por lo que su probabilidad de incumplimiento y las recuperaciones esperadas son similares a las del banco.

La agencia también incorporó el tamaño moderado de Grupo Financiero Actinver dentro del sistema financiero mexicano, su posición de mercado y el control de sus riesgos crediticios y operativos.

La operación tendrá a Grupo Financiero Monex como representante común, mientras que Actinver participará como representante de la emisión.

Con la nueva colocación, Actinver busca mantener abierto uno de sus canales de financiamiento en el mercado de deuda mexicano.

Actualmente, Grupo Financiero Actinver mantiene MXN $11,436 millones de deuda de largo plazo, distribuida en cinco bonos emitidos desde 2023, con vencimientos que se extienden hasta 2029, según información de la compañía.