La demanda de energía en España del miércoles registró la cifra de 13.016.889 MWh con respecto a los 11.202.207 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 141.55 euros a 159.61 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 2 de septiembre?

En el miércoles, 2 de septiembre de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 240,84 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 240.84 euros De 22:00 a 23:00 223.01 euros De 20:00 a 21:00 222.38 euros De 8:00 a 9:00 221.3 euros De 7:00 a 8:00 216.0 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 2 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 58,88 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 58.88 euros De 14:00 a 15:00 66.2 euros De 13:00 a 14:00 69.32 euros De 16:00 a 17:00 70.27 euros De 12:00 a 13:00 80.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 195.51 De 1:00 a 2:00 192.5 De 2:00 a 3:00 187.27 De 3:00 a 4:00 183.95 De 4:00 a 5:00 183.31 De 5:00 a 6:00 182.37 De 6:00 a 7:00 188.98 De 7:00 a 8:00 216.0 De 8:00 a 9:00 221.3 De 9:00 a 10:00 193.97 De 10:00 a 11:00 147.5 De 11:00 a 12:00 95.24 De 12:00 a 13:00 80.0 De 13:00 a 14:00 69.32 De 14:00 a 15:00 66.2 De 15:00 a 16:00 58.88 De 16:00 a 17:00 70.27 De 17:00 a 18:00 94.29 De 18:00 a 19:00 129.29 De 19:00 a 20:00 177.52 De 20:00 a 21:00 222.38 De 21:00 a 22:00 240.84 De 22:00 a 23:00 223.01 De 23:00 a 24:00 210.78

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y disminuir la necesidad de encender las lámparas.

Emplea bombillas LED , ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.

Contenido generado por inteligencia artificial.