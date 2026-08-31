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Este martes, 1 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 141.67 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 3.301 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 1 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 228,93 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 228.93 euros 
De 20:00 a 21:00  225.01 euros 
De 8:00 a 9:00  217.5 euros 
De 22:00 a 23:00 214.0 euros 
De 7:00 a 8:00 208.56 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 1 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 28 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 14:00 a 15:00 28.0 euros 
De 13:00 a 14:00  38.66 euros 
De 16:00 a 17:00  38.77 euros 
De 15:00 a 16:00  38.88 euros 
De 12:00 a 13:00  38.99 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00180.24
De 1:00 a 2:00177.49
De 2:00 a 3:00169.98
De 3:00 a 4:00165.0
De 4:00 a 5:00175.0
De 5:00 a 6:00177.42
De 6:00 a 7:00182.49
De 7:00 a 8:00208.56
De 8:00 a 9:00217.5
De 9:00 a 10:00188.27
De 10:00 a 11:00135.0
De 11:00 a 12:0061.88
De 12:00 a 13:0038.99
De 13:00 a 14:0038.66
De 14:00 a 15:0028.0
De 15:00 a 16:0038.88
De 16:00 a 17:0038.77
De 17:00 a 18:0059.0
De 18:00 a 19:00104.2
De 19:00 a 20:00155.5
De 20:00 a 21:00225.01
De 21:00 a 22:00228.93
De 22:00 a 23:00214.0
De 23:00 a 24:00191.28
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.

Contenido generado por inteligencia artificial.