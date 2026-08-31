Este martes, 1 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 141.67 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 3.301 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 1 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 228,93 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 228.93 euros De 20:00 a 21:00 225.01 euros De 8:00 a 9:00 217.5 euros De 22:00 a 23:00 214.0 euros De 7:00 a 8:00 208.56 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 1 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 28 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 28.0 euros De 13:00 a 14:00 38.66 euros De 16:00 a 17:00 38.77 euros De 15:00 a 16:00 38.88 euros De 12:00 a 13:00 38.99 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 180.24 De 1:00 a 2:00 177.49 De 2:00 a 3:00 169.98 De 3:00 a 4:00 165.0 De 4:00 a 5:00 175.0 De 5:00 a 6:00 177.42 De 6:00 a 7:00 182.49 De 7:00 a 8:00 208.56 De 8:00 a 9:00 217.5 De 9:00 a 10:00 188.27 De 10:00 a 11:00 135.0 De 11:00 a 12:00 61.88 De 12:00 a 13:00 38.99 De 13:00 a 14:00 38.66 De 14:00 a 15:00 28.0 De 15:00 a 16:00 38.88 De 16:00 a 17:00 38.77 De 17:00 a 18:00 59.0 De 18:00 a 19:00 104.2 De 19:00 a 20:00 155.5 De 20:00 a 21:00 225.01 De 21:00 a 22:00 228.93 De 22:00 a 23:00 214.0 De 23:00 a 24:00 191.28

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.

Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.

Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.

Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.

Contenido generado por inteligencia artificial.