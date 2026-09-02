Las autoridades migratorias de Colombia, México y Perú exigen que los viajeros extranjeros presenten documentación válida al momento de solicitar su ingreso. Cuando una persona utiliza un pasaporte vencido y no cuenta con otro documento admitido, puede ser rechazada durante el control fronterizo.

No se trata de una medida conjunta ni de una disposición nueva anunciada por los tres gobiernos. Son requisitos migratorios que continúan vigentes y cuya aplicación depende de la nacionalidad del pasajero, el motivo del viaje y los acuerdos internacionales de cada país.

Pasaporte vencido: cuáles son los requisitos para entrar a Colombia

Migración Colombia establece que los extranjeros pueden ingresar con un pasaporte válido y vigente. También deben presentar una visa cuando sea requerida, un boleto de salida y demostrar solvencia económica si la autoridad lo solicita.

Sin embargo, existen documentos alternativos. Los ciudadanos de países pertenecientes a la Comunidad Andina o al Mercosur pueden utilizar determinados documentos nacionales de identidad. También se admiten pasaportes diplomáticos, documentos para refugiados o apátridas y documentos de viaje provisionales o de emergencia.

Los ciudadanos venezolanos pueden presentar el Permiso por Protección Temporal (PPT) junto con la documentación exigida por Migración Colombia.

Oficial y confirmado | Autoridades aeroportuarias revisarán pasaporte por pasaporte para verificar que los menores tengan este documento firmado por escribano Imagen creada con IA

La regla no puede aplicarse de la misma forma a los ciudadanos colombianos. Migración Colombia señala que ningún colombiano puede ser inadmitido o rechazado al regresar al país. Los mayores de edad pueden acreditar su identidad con el pasaporte colombiano o la cédula de ciudadanía.

Qué exigen México y Perú a los viajeros extranjeros

La Ley de Migración de México establece que los extranjeros deben presentar un pasaporte o documento de identidad y viaje válido. Cuando corresponda, también deberán contar con una visa vigente, tarjeta de residencia u otra autorización migratoria admitida.

La autoridad puede negar el ingreso cuando el viajero no cumpla los requisitos, presente documentación no auténtica o se encuentre dentro de otro supuesto previsto por la legislación. Contar con una visa no garantiza automáticamente la admisión, porque la decisión se toma durante el control migratorio.

Los mexicanos se encuentran en una situación diferente. La Ley de Migración establece que no pueden ser privados del derecho a ingresar al territorio nacional. La nacionalidad puede acreditarse mediante pasaporte, acta de nacimiento certificada, matrícula consular, credencial para votar u otros documentos admitidos.

En Perú, los turistas extranjeros que utilicen pasaporte deben presentar, como regla general, un documento con una vigencia mínima de seis meses. No cumplir este requisito puede provocar una declaración de inadmisión y el reembarque al país de origen.

Los ciudadanos de determinados países de la Comunidad Andina o del Mercosur pueden ingresar a Perú con un documento nacional de identidad vigente, de acuerdo con los convenios aplicables.

Qué deben revisar los viajeros antes de salir del país

La fecha de vencimiento no es el único dato que debe comprobarse. Algunos destinos exigen que el pasaporte conserve varios meses de vigencia después del ingreso, mientras que determinados acuerdos permiten viajar con una identificación nacional.

Antes de trasladarse a Colombia, México o Perú conviene verificar: