Oficial | ¿El apellido americano agiliza el proceso de ciudadanía en Estados Unidos?

En esta noticia ¿El apellido americano agiliza el proceso de ciudadanía?

Conseguir la ciudadanía estadounidense es un objetivo significativo para numerosos inmigrantes; no obstante, el proceso de naturalización puede resultar lleno de desafíos. Entre los obstáculos más frecuentes se encuentran los requisitos legales que deben cumplirse, tales como el tiempo de residencia, el dominio básico del inglés y el conocimiento sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

Además, el proceso puede ser extenso y costoso, lo que complica el avance para aquellos que enfrentan limitaciones económicas. Sin embargo, hay atajos poco recurrentes que pueden facilitar el camino.

¿El apellido americano agiliza el proceso de ciudadanía?

No se debe asumir que poseer un apellido con raíces históricas en Estados Unidos garantiza la obtención automática de la ciudadanía, dado que es esencial satisfacer ciertos requisitos legales específicos que han sido establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).