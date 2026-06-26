MEX6764. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/06/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Los recientes terremotos registrados en Venezuela volvieron a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de miles de viviendas construidas con adobe en América Latina, en especial las de México, país muy sensible en este tema. Ante ese panorama, el Gobierno de México reforzó la difusión de medidas preventivas para reducir riesgos.

A través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las autoridades recordaron que las casas de adobe pueden ser seguras siempre que reciban mantenimiento y refuerzos estructurales adecuados para enfrentar sismos, lluvias y otros fenómenos.

Las recomendaciones buscan que las familias identifiquen daños, reparen grietas y apliquen soluciones prácticas que incrementen la resistencia de los muros. El objetivo es disminuir el riesgo de colapso y proteger la vida de quienes habitan estas construcciones.

A lo largo y ancho del país existen numerosas casas hechas con adobe y este material necesita un tratamiento particular para ofrecer la seguridad necesaria a cada hogar. Cenapred

Técnicas clave para fortalecer una vivienda de adobe

El Cenapred explicó que reforzar una vivienda no requiere obras complejas, pero sí seguir procedimientos adecuados. La combinación de mallas metálicas, mortero, castillos y dalas permite mejorar el comportamiento estructural de las casas durante un movimiento sísmico y prolongar su vida útil.

Revisar periódicamente grietas, humedad y zonas erosionadas.

Reparar daños antes de colocar cualquier refuerzo.

Instalar malla electrosoldada o malla de gallinero en ambos lados de los muros.

Aplicar una capa de mortero sobre la malla para formar el llamado “encamisado”.

Construir castillos de concreto reforzado en esquinas, uniones, puertas y ventanas.

Colocar dalas o cadenas en la parte superior para unir todos los muros.

Proteger la vivienda de filtraciones y acumulación de humedad.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones permiten que la estructura distribuya mejor las fuerzas provocadas por un sismo, reduciendo la posibilidad de que los muros se agrieten, se separen o colapsen durante un evento de gran intensidad.

Terremoto en Venezuela (EFE/ Boris Vergara)

¿Por qué estos refuerzos ayudan a salvar vidas?

Los castillos funcionan como un esqueleto de concreto que brinda estabilidad vertical a los muros de adobe. Cuando ocurre un sismo, ayudan a impedir que las paredes se desplomen o pierdan estabilidad.

Las dalas conectan todos los muros mediante refuerzos horizontales y permiten distribuir de manera uniforme las cargas del movimiento telúrico. Además, contribuyen a sostener la cubierta y mantener integrada la estructura.

El Cenapred destacó que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger a las familias. Realizar refuerzos oportunos y mantener la vivienda en buen estado puede reducir significativamente los daños ocasionados por sismos, lluvias y vientos fuertes.

Los castillos son pequeñas columnas pegadas a los muros. Cenapred

Claudia Sheinbaum se solidariza con el pueblo venezolano ante el terremoto que enluta al país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que sostendrá una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para conocer las necesidades más urgentes tras los terremotos que han dejado, al menos 589 muertos, mientras el Gobierno mexicano ya desplegó un contingente de ayuda humanitaria y equipos de rescate.

“El día de hoy a las 10 de la mañana, terminando la mañanera, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar”, anunció la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana detalló que México envió un contingente especializado para participar en las labores de búsqueda y rescate.

“Son 250 militares que llegaron (a Venezuela), 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, explicó.

Asimismo, señaló que el apoyo mexicano incluye equipo para atender la emergencia.

“Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo”, indicó.

La presidenta agregó que el personal mexicano ya comenzó las operaciones en territorio venezolano.

“Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate”, afirmó.

La ayuda mexicana llega después de que Venezuela elevara a 589 la cifra de fallecidos y a 2.980 la de heridos por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, según informó este viernes la presidenta Delcy Rodríguez.

La mandataria venezolana también señaló que se han registrado 214 réplicas desde el inicio de la emergencia y anunció la militarización del estado de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, para reforzar las tareas de rescate, distribución de alimentos, agua y atención a la población damnificada.

Los terremotos provocaron además el colapso de edificios e infraestructura en La Guaira, Caracas y otras regiones del país, mientras cientos de personas permanecen en campamentos improvisados ante el temor de nuevas réplicas, informpo EFE.