La innovación financiera fue vista como un asunto exclusivo de bancos, fintechs y compañías tecnológicas. Sin embargo, esa realidad quedó atrás. Hoy, las herramientas financieras digitales están transformando la forma en que operan supermercados, hospitales, empresas logísticas, plataformas de comercio electrónico y compañías de múltiples sectores que, hasta hace poco, parecían alejadas de este universo.

En ese escenario, FINNOSUMMIT celebrará su décima edición con una propuesta que refleja el nuevo mapa de los negocios en América Latina: reunir en un mismo espacio a líderes de industrias que históricamente no compartían agendas, pero que ahora enfrentan desafíos similares vinculados a pagos, financiamiento, inteligencia artificial y experiencia del cliente.

El encuentro se realizará los días 23 y 24 de septiembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, y buscará mostrar cómo la innovación financiera dejó de ser un complemento para convertirse en una pieza central de la competitividad empresarial.

Las finanzas como estrategia de negocio

La evolución de la tecnología financiera está modificando profundamente la manera en que las empresas generan valor. Cada vez más organizaciones entienden que la experiencia de pago, el acceso al crédito, la automatización de procesos financieros y la incorporación de inteligencia artificial son factores tan importantes como el producto o servicio que ofrecen.

Según explican desde FINNOSUMMIT, la capacidad de integrar soluciones financieras innovadoras se está convirtiendo en una ventaja competitiva decisiva. Ya no se trata únicamente de vender más, sino de eliminar fricciones, acelerar procesos, fidelizar clientes y crear nuevas fuentes de ingresos dentro de los propios ecosistemas empresariales.

La tendencia también se refleja en el crecimiento del sector. Las proyecciones indican que el ecosistema generará más de 6.000 nuevos empleos en la región, con un fuerte predominio de soluciones orientadas al segmento B2B, que concentrará cerca del 70% de las oportunidades laborales previstas.

Este crecimiento responde a una necesidad concreta: las empresas buscan herramientas que les permitan resolver problemas reales relacionados con financiamiento, eficiencia operativa, inclusión financiera y optimización de la experiencia de sus usuarios.

La nueva frontera: integrar pagos, crédito e inteligencia artificial

La transformación financiera está ocurriendo a gran velocidad y en sectores que hasta hace pocos años permanecían ajenos a estas conversaciones.

En el comercio minorista, por ejemplo, las soluciones de crédito instantáneo y los esquemas Buy Now, Pay Later (BNPL) están ganando protagonismo como mecanismos para aumentar conversiones y reducir el abandono de carritos de compra, uno de los principales desafíos del comercio electrónico.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial comienza a desempeñar un rol clave en la prevención de fraudes y en la adaptación de las experiencias de compra a consumidores cada vez más digitales.

La logística también atraviesa una transformación impulsada por la innovación financiera. Las compañías del sector buscan herramientas que les permitan optimizar su flujo de caja, simplificar pagos internacionales y operar con mayor eficiencia en mercados globales. En este contexto, tecnologías como las stablecoins emergen como una alternativa cada vez más relevante para agilizar transacciones y reducir costos operativos.

Por su parte, el sector salud explora nuevas soluciones para ampliar el acceso a tratamientos médicos y procedimientos de alto costo. Los seguros embebidos y los modelos de financiamiento conocidos como “Care Now, Pay Later” aparecen como herramientas capaces de acercar servicios de salud a una mayor cantidad de personas.

Un evento que refleja el nuevo ecosistema empresarial

La décima edición de FINNOSUMMIT busca convertirse en un punto de encuentro para entender cómo se están redefiniendo los modelos de negocio en la región.

A diferencia de años anteriores, cuando el foco estaba puesto principalmente en startups y actores financieros, la edición 2026 amplía el alcance para incorporar a compañías de retail, salud, logística, tecnología, seguros y otros sectores que hoy utilizan infraestructura financiera como parte fundamental de sus operaciones.

La agenda reunirá a fundadores de fintechs, CEOs de grandes corporaciones, representantes de la banca tradicional, inversores y referentes tecnológicos para analizar el impacto de los pagos digitales, el crédito embebido y la inteligencia artificial en la economía latinoamericana.

Uno de los espacios centrales será el nuevo Insights Hub, un ecosistema de escenarios diseñado para acercar tendencias globales y experiencias concretas de transformación digital. Allí, líderes empresariales compartirán cómo están utilizando herramientas financieras para responder a desafíos operativos, mejorar la relación con los clientes y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

La evolución del evento también refleja un cambio en la forma de construir relaciones dentro del ecosistema empresarial.

La organización define esta nueva etapa como “Netgrowing”, una visión orientada a construir redes de crecimiento orgánico, innovación y generación de negocios de manera más rápida y efectiva.

El objetivo es que emprendedores, corporaciones, entidades financieras e inversores encuentren espacios para desarrollar alianzas estratégicas capaces de acelerar procesos de transformación en distintos sectores de la economía.

La agenda también volverá a incluir a DisruptHer, una iniciativa creada para promover una mayor participación femenina dentro de una industria que históricamente estuvo dominada por hombres.

El programa contará con actividades específicas y espacios integrados al resto del evento, con el objetivo de visibilizar liderazgos, impulsar oportunidades de desarrollo profesional y fomentar nuevas conversaciones sobre diversidad e inclusión dentro del ecosistema financiero y tecnológico.