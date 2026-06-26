El mercado inmobiliario sigue encareciendo la vivienda tradicional, y cada vez más personas voltean hacia las casas prefabricadas como una alternativa real.

Lo que antes parecía una opción marginal hoy es una de las tendencias más sólidas del sector residencial, impulsada por su rapidez de instalación, sus precios accesibles y la flexibilidad que ofrecen frente a una construcción convencional.

La casa prefabricada de Amazon por US$ 20.000: incluye cocina, baño y está lista para instalar

Amazon incorporó a su catálogo una casa prefabricada con un precio de US$ 20,000 que destaca por llegar equipada con cocina amueblada, baño, instalación eléctrica y fontanería. El modelo está diseñado para instalarse en un terreno una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

Cómo es la casa prefabricada que vende Amazon

La vivienda tiene unas dimensiones de 5,8 metros de largo por 2,2 metros de ancho y una altura de 2,7 metros. Su distribución incluye:

dos dormitorios independientes

un salón

una zona de estar con cocina integrada

un baño completo con ducha.

La vivienda tiene unas dimensiones de 5,8 metros de largo por 2,2 metros de ancho y una altura de 2,7 metros. Amazon

También ofrece distintas alternativas para el acceso. Se puede elegir entre puertas acristaladas para favorecer la entrada de luz natural o versiones reforzadas más opacas para brindar mayor privacidad.

Un modelo modular que puede ampliarse

Uno de los aspectos destacados de esta vivienda es su sistema modular, que permite ampliar la superficie de forma progresiva hasta alcanzar los 100 metros cuadrados.

La estructura está fabricada con acero galvanizado y aleado. Las paredes y el techo incorporan paneles de espuma resistente al fuego para mejorar el aislamiento, mientras que el interior utiliza fibra de bambú y suelos de grafeno con el objetivo de aportar eficiencia energética y durabilidad.

La casa prefabricada puede ser de hasta 100 metros cuadrados y personalizable. Amazon

Además, cuenta con ventanas de aluminio con doble acristalamiento para aislamiento térmico y acústico.

Qué se debe considerar antes de instalarla

Antes de colocar esta casa prefabricada en un terreno, es indispensable tramitar las autorizaciones y licencias municipales correspondientes.

Tener en cuenta que el incumplimiento de estos requisitos puede derivar en sanciones, demoliciones e incluso penas mayores, por lo que recomienda verificar la normativa aplicable antes de proceder con la instalación.

Más allá de la vivienda familiar

Las aplicaciones de esta casa prefabricada van más allá del uso habitacional.

Entre los destinos más frecuentes se encuentran los alojamientos turísticos, las instalaciones agrícolas, los espacios de trabajo en zonas rurales y las soluciones temporales para obras o proyectos empresariales.