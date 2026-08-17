Esta potencia global refuerza su superioridad militar y pone nerviosos a Rusia y China: su quinto submarino resultará nuclear.

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En el Complejo Naval de Itaguaí, ubicado en la costa del estado de Río de Janeiro, la Armada de Brasil ha alcanzado un nuevo hito: la operación de un submarino construido a nivel local, que se integra a una flota destinada a salvaguardar la conocida Amazonia Azul.

La iniciativa PROSUB contempla la modernización de las infraestructuras y la fabricación de unidades submarinas en serie. Hasta este momento, las embarcaciones finalizadas poseen propulsión diésel-eléctrica, sin embargo, la próxima fase abarca el desarrollo del primer submarino nuclear nacional previsto para 2033.

Este programa, desarrollado en colaboración con la empresa francesa Naval Group, ya ha movilizado a miles de trabajadores y posiciona al país en una nueva dimensión tecnológica.

Industria naval impulsa el empleo local

El complejo de Itaguaí se ha establecido como la mayor instalación de su tipo en Latinoamérica, dotada de capacidades para el diseño, ensamblaje y puesta en servicio que facultan a Brasil administrar gran parte del ciclo productivo de sus submarinos.

La construcción del reciente sumergible requería la participación masiva de mano de obra especializada: más de dos mil personas concentradas en el astillero participaron en las etapas finales y alrededor de 5000 empleados laboran en todo el corredor industrial vinculado al proyecto. El impacto económico y técnico se evidencia en talleres, proveedores y en la cadena de formación de ingenieros navales.

Esta potencia global refuerza su superioridad militar y pone nerviosos a Rusia y China: su quinto submarino resultará nuclear.

Capacidades y beneficios del impulso nuclear

Los submarinos con propulsión atómica ofrecen autonomía de operación notablemente superior y velocidades sostenidas sin la necesidad de emerger para recargar baterías, características que transforman el alcance operativo de la Armada. Para un estado que tiene intereses en la plataforma continental y en recursos marítimos, tal capacidad posee un valor estratégico directo.

La transición hacia la propulsión nuclear también coloca a Brasil en una esfera diferente en términos de influencias y percepción regional, lo que genera un seguimiento atento por parte de potencias con flotas oceánicas consolidadas.

Guía de plazos, inversión y desafíos

El programa completo conlleva una inversión multimillonaria y una cooperación técnica sostenida con Naval Group; el ambicioso calendario establece que el primer submarino nuclear estará disponible para inicios de la década de 2030. Asegurar los fondos necesarios y superar las exigencias regulatorias y técnicas será fundamental para evitar retrasos.

En tanto, las nuevas unidades convencionales ya están llevando a cabo patrullajes y maniobras de adiestramiento en el Atlántico. En la práctica, Brasil fusiona el fortalecimiento de capacidades locales con una estrategia de proyección marítima que se vuelve cada vez más significativa.