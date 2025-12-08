Banobras financia proyectos de infraestructura como carreteras, transporte público, agua potable y otros servicios públicos.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) volvió al mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la reapertura de dos emisiones de certificados bursátiles, con los que busca captar hasta MXN $13,000 millones.

De acuerdo con documentos enviados al centro bursátil, la colocación se realiza mediante el esquema de vasos comunicantes (un monto global flexible que se redistribuye entre series según demanda), con un monto objetivo conjunto de MXN $6,500 millones y la posibilidad de ampliarlo hasta MXN $13,000 millones. La oferta comenzó el pasado viernes (diciembre 5).

La reapertura del bono BANOB 25-5 corresponde a un instrumento denominado en pesos a tasa variable, con un plazo aproximado de 1.4 años (504 días) y fecha de vencimiento el 28 de abril de 2027.

Por su parte, la emisión BANOB 25-4 contempla un monto base de 700 millones de pesos. El monto adicional derivado de la reapertura mantendrá las condiciones originales: pago de intereses a tasa variable cada 28 días y vencimiento el 27 de marzo de 2029.

Ambas reaperturas cuentan con la calificación "AAA" por parte de S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch Ratings, lo que refleja una capacidad extremadamente sólida del emisor para cumplir con sus obligaciones financieras.

“El estatus de Banobras como entidad relacionada con el gobierno (ERG), así como la garantía explícita del gobierno federal, respaldan todas las obligaciones financieras del banco”, dijo S&P National Ratings en un comunicado.

En esta operación, Santander participa como intermediario colocador.