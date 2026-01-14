No es Rusia: el país donde podría estallar la Tercera Guerra Mundial y será por culpa de una crisis que nadie vio venir

La escalada de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos genera temores sobre un posible conflicto armado de escala mundia l que posan los ojos sobre ambas potencias y relega del mapa a Rusia.

Donald Trump le declaró la guerra comercial a China

Los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump contra productos chinos han desatado una guerra comercial sin precedentes entre las dos mayores economías del planeta.

Ambas naciones representan el 43% de la economía global según el Fondo Monetario Internacional (FMI), convirtiendo cualquier enfrentamiento en una amenaza para la estabilidad mundial.

Las medidas proteccionistas estadounidenses buscan reducir el déficit comercial con China y proteger la industria nacional. Sin embargo, Beijing considera estas acciones como agresiones económicas injustificadas que violan las reglas del comercio internacional.

¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? Estados Unidos tomó una decisión militar clave y tendrá el mejor ejército del mundo.

La respuesta china incluye aranceles recíprocos sobre productos estadounidenses y restricciones a empresas tecnológicas norteamericanas operando en su territorio.

Cuál es el impacto global de la confrontación económica

El conflicto entre ambas superpotencias afecta directamente las cadenas de suministro globales y los mercados financieros internacionales. Países como México, que mantienen relaciones comerciales estrechas con ambas naciones, enfrentan incertidumbre sobre sus exportaciones y flujos de inversión. La desaceleración del comercio mundial podría generar recesiones en economías emergentes dependientes del intercambio con China y Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió que su país responderá decisivamente si Estados Unidos no cesa la presión económica. Estas declaraciones elevan la preocupación sobre posibles escaladas que trasciendan el ámbito comercial.

La Tercera Guerra Mundial podría estallar por la crisis menos pensada.

Analistas internacionales temen que disputas territoriales en el mar de China Meridional o la situación de Taiwán podrían convertirse en detonantes militares.

Cuáles son los escenarios de riesgo y consecuencias potenciales

Los expertos identifican varios puntos de fricción que podrían precipitar un conflicto armado entre ambas potencias nucleares. La isla de Taiwán representa el escenario más volátil, donde China reivindica soberanía y Estados Unidos mantiene compromisos de defensa. Cualquier movimiento militar chino hacia Taiwán provocaría respuesta estadounidense, arrastrando potencialmente a aliados como Japón, Corea del Sur y Australia.

Las economías aliadas a ambas potencias sufrirían consecuencias devastadoras en caso de escalada militar. Europa, América Latina y África verían interrumpidas sus cadenas de suministro, disparo de precios energéticos y colapso de mercados financieros. La mayoría de economistas coinciden en que el impacto sería extremadamente negativo para el comercio y desarrollo global.

Organismos internacionales como la ONU y el G20 buscan mediar entre ambas naciones para evitar mayor deterioro de relaciones. Sin embargo, las posturas nacionalistas en Washington y Beijing dificultan acercamientos diplomáticos efectivos. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la rivalidad entre superpotencias amenaza décadas de cooperación y estabilidad global.