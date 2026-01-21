La cortina del baño es uno de los elementos más propensos a acumular hongos y manchas en el hogar.

La humedad constante y la falta de ventilación crean el ambiente perfecto para que estos microorganismos se desarrollen, dejando esas antiestéticas zonas oscuras que parecen imposibles de eliminar.

Muchas personas recurren inmediatamente a la lavandina o productos químicos agresivos, sin saber que existe un ingrediente natural, económico y súper efectivo que probablemente ya tengas en tu cocina y puedes usar.

La humedad y la falta de ventilación convierten a la cortina del baño en uno de los focos más comunes de hongos en el hogar. Fuente: Shutterstock.

El vinagre blanco: el arma secreta contra los hongos que nadie te contó

El vinagre blanco destilado es el ingrediente estrella para combatir los hongos de la cortina del baño. Sus propiedades antifúngicas y antibacterianas naturales eliminan hasta el 82% de las esporas de moho , sin necesidad de productos químicos tóxicos.

A diferencia de la lavandina, el vinagre no daña las fibras del plástico o la tela, no genera vapores peligrosos y es completamente seguro para el medio ambiente. Su acidez natural disuelve las manchas mientras previene la reaparición de hongos, convirtiéndolo en la solución perfecta para un baño más limpio y saludable.

Paso a paso: cómo aplicar este método infalible en solo 30 minutos

El proceso es sorprendentemente simple y no requiere esfuerzo físico. Primero, retirá la cortina de los ganchos y colocala en la bañera o en un balde grande. Prepará una solución con partes iguales de vinagre blanco y agua tibia, y sumergí completamente la cortina durante 15-20 minutos .

Para las manchas más rebeldes, podés aplicar vinagre puro directamente con un paño o esponja suave, frotando en movimientos circulares. Finalmente, enjuagá con agua abundante y dejá secar al aire libre o colgá nuevamente en su lugar. Verás cómo las manchas desaparecen sin necesidad de restregar agresivamente.

El vinagre blanco actúa como antifúngico natural: limpia, desinfecta y previene la reaparición del moho sin dañar los materiales. Fuente: Shutterstock.

Prevención: los trucos para que tu cortina de baño nunca más tenga hongos

Una vez que eliminaste los hongos, es fundamental mantener la cortina limpia por más tiempo. Después de cada ducha, estirá completamente la cortina para que se seque más rápido y evite la acumulación de humedad en los pliegues.