Puerto Escondido, en Oaxaca, acaba de colocarse en la élite global del surf tras ser nombrado Reserva Mundial de Surf. “No solo reconoce la calidad de sus olas, sino el compromiso de su comunidad”, destacó Save The Waves. Lejos de Hawái, Indonesia, Australia o las famosas playas de California, la playa de Zicatela se convirtió en este 2026 en la protagonista mundial. “Es mucho más que una ola famosa… es un lugar al que pertenecemos”, afirmó el fotógrafo y líder local Edwin Morales. El reconocimiento internacional posiciona a este destino mexicano como referente ambiental. “El surf aquí no es solo deporte: es identidad, comunidad y respeto por el océano”, aseguró el líder comunitario Humberto “Beto” Olivera. Tras años de esfuerzo colectivo, el logro se consolida como un ejemplo global. “Estamos más unidos que nunca para proteger nuestras olas y ecosistemas”, afirmó Almendra Gomezleyva, presidenta del consejo local. La designación convierte a Puerto Escondido en la Reserva Mundial de Surf número 14, integrándose a destinos icónicos como Malibú, Gold Coast y Ericeira, reconocidos por su equilibrio entre olas de clase mundial y conservación. Con más de 10 kilómetros de costa y al menos ocho rompientes, incluyendo Zicatela, Punta Colorada y Carrizalillo, la región ofrece una diversidad única que atrae tanto a profesionales como a surfistas en busca de experiencias auténticas. El litoral oaxaqueño alberga manglares, estuarios, ríos y humedales que conforman uno de los ecosistemas más diversos del Pacífico mexicano, clave para la biodiversidad y la resiliencia costera. Durante más de una década, organizaciones civiles, surfistas y científicos han impulsado campañas para preservar este entorno, evitando desarrollos que puedan afectar las olas y el equilibrio natural. Como parte del reconocimiento, se implementará un Plan de Gestión Local enfocado en proteger tanto el entorno natural como la calidad del surf en la zona. Este nombramiento ayuda a impulsar el turismo en México y marca un precedente en México: el desarrollo costero puede coexistir con la conservación, posicionando a Puerto Escondido como un modelo global a seguir.