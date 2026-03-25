Uber y MX Taxi anunciaron el martes 24 de marzo una alianza inédita que permitirá, por primera vez, solicitar taxis concesionados directamente desde la aplicación de Uber. Este acuerdo marca el fin de los bloqueos en puntos críticos, como las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El eje central del acuerdo radica en la implementación de la tecnología de Autocab, una plataforma integral orientada a empresas de transporte, taxis y servicios de alquiler de vehículos. Esta solución permitirá vincular la flota de taxis con la demanda de viajes generada a través de la aplicación de Uber. Es importante destacar que este modelo preserva la autonomía operativa de los taxistas. En consecuencia, estos no adquieren la condición de socios conductores de Uber, sino que mantienen su carácter de prestadores de un servicio público concesionado, junto con sus bases de datos y el marco regulatorio vigente. Según lo señalado por ambas organizaciones, la integración se sustenta en un esquema tecnológico que facilita la asignación de solicitudes de viaje provenientes de la plataforma digital a unidades afiliadas a MX Taxi, sin alterar su estatus jurídico ni su régimen de concesión. Para los conductores, especialmente aquellos que forman parte del gremio de taxistas, este acuerdo representa una posible solución a uno de los problemas más persistentes de los últimos años: la caída de sus ingresos y la pérdida de valor de sus concesiones. Se estima que, gracias a esta cooperación, los conductores de Taxi MX podrían experimentar un aumento de hasta el 20% en la demanda de viajes. Por su parte, Uber se beneficiará al disminuir tensiones con el sector tradicional, evitando bloqueos y protestas. Este tipo de conflictos, impulsados por reclamos reiterados de los taxistas, generaron interrupciones importantes en puntos clave como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Para los usuarios de la Ciudad de México, el principal beneficio será la reducción en los tiempos de espera, gracias a un mayor número de unidades disponibles y una oferta de transporte más amplia. Asimismo, se espera una mayor competencia en precios y una mejora general en la calidad del servicio.