Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Isabel de Portugal que se recuerda cada 4 de julio.

Santoral del día | Santa Isabel de Portugal (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Isabel de Portugal?

Santa Isabel de Portugal fue una reina notable, reconocida por su dedicación a la paz y su compromiso con la caridad. A lo largo de su vida, se esforzó por reconciliar a reyes enfrentados, mostrando su capacidad de mediación y su deseo de armonía entre los pueblos. Su acción benevolente se extendió también a los más necesitados, a quienes brindó su apoyo y asistencia durante su reinado.

Tras la muerte de su esposo, el rey Dionisio, Santa Isabel abrazó la vida religiosa, retirándose al monasterio de monjas de la Tercera Orden de Santa Clara de Estremoz, en Portugal. Este monasterio había sido fundado por ella misma, lo que refleja su profunda devoción y su deseo de servir a Dios en comunidad. En este espacio sagrado encontró un lugar para continuar su labor de paz y caridad.

Santa Isabel dedicó sus últimos momentos a trabajar por la reconciliación familiar, intentando mediar entre un hijo y un nieto que se encontraban enfrentados. Su muerte en el monasterio simboliza su vida dedicada a la paz y la unidad, dejando un legado de amor y compasión que perdura en la memoria de la historia portuguesa.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

femenino

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devotismo por Dios

Santoral del día | Santa Isabel de Portugal (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 4 de julio de 2026

El 4 de julio de 2026 se celebran diversas festividades en honor a varios santos y beatos. Entre ellos destaca San Andrés de Creta, reconocido por su contribución a la espiritualidad y la teología en el siglo VIII. Su legado perdura en la devoción de muchos fieles alrededor del mundo, quienes recuerdan su labor en la iglesia.

Asimismo, se conmemoran a Santa Berta de Blangy, también del siglo VIII y Beata Catalina Jarrige, del siglo XIX. Ambas figuras religiosas son fuente de inspiración para los devotos que celebran su ejemplo de vida y dedicación al servicio de los demás. La comunidad católica se une para rendir tributo a su memoria y obra.

Además, el día incluye la fiesta de San Cesidio Giacomantonio, San Florencio de Cahors y otros santos como San Udalrico de Augsburgo y San Valentín de Langres, del siglo V. La pluralidad de estas celebraciones refleja la rica tradición de la fe católica, que cuenta con numerosos mártires y beatos en su historia, como el Beato José Kowalski y el Beato Pedro Jorge Frassati, ambos del siglo XX.

La oración para Santa Isabel de Portugal:

Santa Isabel de Portugal, modelo de caridad y pacificadora, tú que supiste servir a los pobres y llevar concordia a las familias, intercede por nosotros ante Dios para que vivamos en humildad, misericordia y paz. Alcanza para nosotros la gracia que necesitamos, si es para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Amén.