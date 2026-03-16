En colaboración, Visa y Santander terminaron el primer piloto controlado de comercio con agentes de IA de Banco Santander en varios países de Latinoamérica. Estos pagos se llevaron a cabo mediante la tecnología de Visa Intelligent Commerce (VIC) en México, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, sin intervención alguna de un humano. Los agentes de IA completaron con éxito la compra de libros en México, Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Brasil la compra fue de bombones, una prueba tangible de ejecución transfronteriza y multisectorial. Las transacciones fueron posibles a través de VIC, un conjunto de tecnologías integradas que aprovecha la infraestructura de Visa para permitir transacciones seguras, iniciadas por agentes de IA en nombre de los consumidores, cumpliendo en todo momento con estrictos estándares de seguridad y normativos. Esta es la antesala del comercio agéntico, es decir, un modelo de e-commerce impulsado por IA, donde agentes autónomos buscan, comparan y compran productos o servicios en nombre de un usuario, actuando de forma proactiva. Según datos obtenidos en nuevas investigaciones de Visa indican que más del 70% de los consumidores latinoamericanos ya han integrado la IA en sus procesos de compra. La empresa de pagos digitales asegura que a medida que el comportamiento del consumidor evoluciona, el comercio agéntico se convertirá en una realidad en 2026 y transformará la manera en que las personas descubren, verifican y compran. A partir de ahora, Banco Santander y Visa buscan avanzar en casos de uso reales de comercio con agentes de IA que pueda ser escalable en la región. “Este avance nos permite acercar la compra asistida por inteligencia artificial al día a día de las personas. Al poner a prueba transacciones reales, hemos validado que esta tecnología puede operar con seguridad e interoperabilidad manteniendo las protecciones al consumidor y los controles del emisor”, dijo, Matías Sánchez, responsable global de tarjetas y soluciones digitales de Banco Santander. Por su parte, Catalina Tobar, líder de productos de crecimiento y alianzas para Visa América Latina y el Caribe, señaló que se están sentando las bases para las transacciones impulsadas por IA, pues se necesita estar preparados para lo que viene. El piloto controlado de Banco Santander y Visa demostró que los agentes de IA pueden iniciar pagos de manera segura en nombre de los consumidores dentro de parámetros de consentimiento definidos. El piloto validó elementos clave del recorrido del consumidor, como la captura de consentimiento, el manejo seguro de datos y la interoperabilidad entre comercios y redes de pago. Todo se ejecutó dentro del marco regulado de pagos de Visa y Banco Santander y bajo parámetros y estándares de supervisión existentes. En Europa Santander también hizo algo similar, pero en colaboración con Mastercard, donde a inicios de marzo completó el primer pago real realizado por un agente de IA del continente. Además del banco español, también J.P. Morgan Payments ya está trabajando con agentes de IA para permitir que descubran, evalúen y compren productos por sí mismos. Los primeros intentos los ha hecho con la empresa francesa Mirakl, que permite a los minoristas o mayoristas operar sus propios marketplaces.