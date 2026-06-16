Cada vez más individuos optan por emplear alternativas de limpieza naturales en sus residencias. Estas opciones no solo son eficaces y económicas, sino que también resultan menos agresivas que los limpiadores químicos convencionales .

Es así que la combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada se ha transformado en una de las soluciones domésticas más reconocidas . Esta potente mezcla no solo es útil para desinfectar y eliminar manchas persistentes, sino que también es óptima para blanquear tejidos y neutralizar olores desagradables.

Mezclar una parte de agua oxigenada y tres de bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (foto: archivo).

¿Qué hace que el agua oxigenada y el bicarbonato sean eficaces?

La reacción química que se produce al combinar el bicarbonato de sodio con el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) potencia las propiedades de cada elemento .

Esta interacción resulta en un efecto sinérgico que mejora las características individuales de ambos compuestos.

Agua oxigenada: qué es y para qué sirve

La versatilidad del agua oxigenada en el ámbito de la limpieza y la desinfección la convierte en un recurso valioso tanto en hogares como en entornos médicos.

Su eficacia en la eliminación de microorganismos y manchas la ha consolidado como una opción de preferencia para aquellos que buscan alternativas más seguras y efectivas en el cuidado de la salud y la higiene.

El peróxido de hidrógeno (H2O2), reconocido comúnmente como agua oxigenada, es un líquido incoloro que se caracteriza por ser un potente agente oxidante. Esta propiedad le otorga la capacidad de liberar oxígeno al interactuar con diversas sustancias, incluidas las orgánicas, lo que justifica sus aplicaciones como desinfectante y blanqueador.

Las formulaciones destinadas al uso doméstico o medicinal tienden a presentar concentraciones bajas, ubicándose entre el 3% y el 9%.