43% de los mexicanos se dicen a favor de la detención de Maduro y 42% se manifiestan en contra.

Al parecer, los ciudadanos mexicanos son los más divididos a la hora de pronunciarse a favor o en contra de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y su extracción a Estados Unidos por fuerzas militares de este país.

En un panel de opinión de Áltica, una firma de investigación, 43% de los mexicanos se dicen a favor de la detención de Maduro y 42% se manifiestan en contra. En el estudio, 15% dijo no saber.

Estas cifras representan una división casi paritaria y difieren en mayor medida de los comentarios de los ciudadanos de otros países en América Latina.

De acuerdo con el sondeo de Áltica, el país latinoamericano cuya mayoría de ciudadanos está “a favor” de la detención de Maduro es Costa Rica, con 87% y, en contraparte, apenas 9% dicen que están en contra.

En Chile, lo que se dicen a favor de la detención del presidente venezolano suman 78% de los entrevistados, en tanto que 16% se dicen en contra.

En Colombia, 77% están a favor y 10% en contra.

En Argentina, 61% de los ciudadanos, de acuerdo con el sondeo de Áltica, se dijeron a favor de la detención de Maduro y 31% en contra.

El estudio de Áltica se llevó a cabo vía telefónica entre el 3 y el 4 de enero de 2026.

También dividen acusaciones de Trump

Respecto de las acusaciones de Donald Trump en contra de Maduro, 41% de los mexicanos dice que son “verdaderas” y 39% afirma que son “falsas”.

Y en cuanto a la percepción de vulnerabilidad y el riesgo de una intervención de EEUU en Latinoamérica, 78% de los entrevistados en Ecuador dice que sí podría suceder; 71% en Panamá, 68% en Colombia y 57% en Perú.

En México, 55% dijo que sí podría darse una intervención estadounidense en el país, en tanto que 27% respondió que no y 18% dijo no saber.

Intervenciones no garantizan democracia: Claudia Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra la intervención de EEUU en Venezuela, una nación considerada aliada a la 4T.

La presidenta dijo que la historia ha demostrado que las intervenciones en América Latina nunca han traído democracia ni estabilidad.

“Las acciones unilaterales y las invasiones no pueden ser la base de las relaciones internacionales en el siglo XXI”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

Asimismo, la presidenta dijo que este tipo de acciones “no conducen a la paz ni al desarrollo” de los países, además de que la autodeterminación de los pueblos no es algo “opcional ni negociable”.