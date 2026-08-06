Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 6 de agosto.

Estas son las efemérides del 6 de agosto

1928: En la ciudad estadounidense de Pittsburgh, nace Andy Warhol, para muchos el artista americano más influyente de la segunda mitad del siglo XX que tendrá un papel clave en el nacimiento y desarrollo del llamado "Pop Art". Muy conocidos son sus retratos vivos colores de Mao Tse Tung, Marylin Monroe, Liz Taylor, Elvis Presley, Mick Jagger y Kennedy entre otros. (Hace 98 años)

1881: Nace en Ayrshire (Escocia, Reino Unido) Alexander Fleming, que descubrirá la proteína antimicrobiana llamada lisozima y el antibiótico penicilina, obtenido a partir del hongo Penicillium notatum. Por sus descubrimientos que salvarán muchas vidas, Fleming compartirá el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey. (Hace 145 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1973: En su exilio en Marbella, España, fallece Fulgencio Batista, ex presidente (1940-1944) y dictador de Cuba (1952-1959) derrocado por la revolución de Fidel Castro. (Hace 53 años)

1969: En Viege, Suiza, muere Theodor Ludwig Wiesengrund, conocido como Theodor Adorno (apellido de soltera de su madre), filósofo marxista, sociólogo y musicólogo alemán. (Hace 57 años)

1660: Fallece en Madrid (España) Diego de Silva Velázquez, gran pintor y retratista de la corte española, que, junto a Alonso Cano y Zurbarán, perteneció al grupo de pintores sevillanos de la primera generación barroca del siglo XVII. Una de sus grandes preocupaciones fue enaltecer el oficio del pintor, elevando de la categoría de trabajador manual en la que estaba considerado, a la de intelectual y artista liberal. (Hace 366 años)

1221: Muere en Bolonia (Italia) Santo Domingo de Guzmán, una de las figuras más notables de la Edad Media, fundador de la Orden de Predicadores. En 1206 fundó en Prouille un monasterio para mujeres, que dedicándose a la oración y a la perfección espiritual, es el soporte de la predicación evangélica (Hace 805 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de Alexander Fleming en 1881, ya que sus descubrimientos de la lisozima y la penicilina revolucionaron la medicina y salvaron innumerables vidas, convirtiéndose en un pilar fundamental en el tratamiento de infecciones bacterianas.