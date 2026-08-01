2026 contará con más festivos para los colombianos que el año previo (Fuente: archivo).

Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 1 de agosto, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 1 de agosto

1819: Viene al mundo en la ciudad de Nueva York (EE.UU.) el escritor estadounidense Hermann Melville, que será el autor de "Moby Dick, la ballena blanca", entre otras obras suyas. (Hace 207 años)

1744: Nace en Bazentin (Francia) el naturalista francés Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck que estudiará la evolución zoológica fundamentándola en el principio de adaptación al medio ambiente y la herencia de caracteres adquiridos. Será un adelantado de su tiempo y Charles Darwin se inspirará mucho en sus ideas. (Hace 282 años)

10: Nace en Lugdunum, Galia (actual Lyón, Francia) Tiberio Claudio César Augusto Germánico, que será el cuarto emperador romano de la dinastía Julio-Claudia y gobernará desde el 24 de enero del año 41 hasta su muerte en el año 54. Será el primer emperador romano nacido fuera de la Península Itálica. (Hace 2016 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1799: Fallece en Serrieres (Francia) Jacques Etienne Montgolfier, pionero francés de la navegación aerostática. (Hace 227 años)

1714: En el Palacio de Kensington, Inglaterra, fallece Ana I de Estuardo, reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 8 de marzo de 1702 hasta su muerte. (Hace 312 años)

1464: En Careggi (Italia) muere a los 75 años Cosme de Médicis, a quien los florentinos llaman "Padre de la patria". (Hace 562 años)

1137: Fallece Luis VI de Francia, de la dinastía de los Capeto. Durante su reinado, de 1108 hasta su muerte, afirmó su patrimonio y concedió privilegios a las ciudades además de crear comunidades rurales. (Hace 889 años)

527: Muere enfermo en Constantinopla (actual Turquía), el Emperador de Oriente Justino I. Ferviente ortodoxo, combatió el monofisismo y puso fin al cisma de Acacio. Al no tener descendencia, le sucede su sobrino Justiniano. (Hace 1499 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante destacado es el nacimiento de Hermann Melville en 1819, ya que su obra "Moby Dick, la ballena blanca" se ha convertido en un pilar de la literatura estadounidense y un referente en la exploración de temas como la obsesión y la naturaleza humana.