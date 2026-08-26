Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 26 de agosto.

Estas son las efemérides del 26 de agosto

1910: Nace en Albania Agnes Gonxha Bojaxhiu, más tarde conocida como la madre Teresa de Calcuta, religiosa católica célebre por su brillante labor humanitaria en la India, al lado de los más pobres. Tras su muerte en 1997, será beatificada por el Papa Juan Pablo II en el año 2003. (Hace 116 años)

1880: Nace en Roma (Italia) el poeta italo-polaco y vanguardista francés Guillaume Apollinaire. En 1903 escribirá "Las tetas de Tiresias" que al estrenarse en 1917 como obra de teatro introducirá el "surrealismo", aunque su verdaderá fama le llegará de mano de dos de sus obras: "Alcoholes" de 1913 y "Caligramas" de 1918, en donde sus versos darán forma a una figura acerca de lo que trata el poema, creando algo parecido a una imagen visual, por lo que muchos lo llamarán "poesía visual". (Hace 146 años)

1743: Nace en París, Francia, Antoine Lavoisier, químico francés cuya mayor contribución será la formulación del principio de conservación de la materia, descrito en su "Tratado elemental de química" que publicará en 1789 y la fundación de la Química cuantitativa. (Hace 283 años)

1740: En Annonay, Francia, nace Joseph-Michel Montgolfier, inventor, junto con su hermano Jacques-Étienne, del globo aerostático. (Hace 286 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1723: Fallece en Delft (Holanda) Antoine van Leeuwenhoek, naturalista e investigador holandés considerado el fundador de la microbiología, conocido por las mejoras que introdujo en el microscopio. (Hace 303 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu en 1910, quien se convirtió en la madre Teresa de Calcuta, reconocida mundialmente por su labor humanitaria en la India, ayudando a los más pobres. Su impacto en la sociedad y su legado perduran, siendo beatificada en 2003 por el Papa Juan Pablo II.