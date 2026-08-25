Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 25 de agosto .

Estas son las efemérides del 25 de agosto

1912: Erich Honecker nace en Neunkirchen, en el estado del Sarre, actual Alemania. Será un político alemán y último Jefe de Estado de la República Democrática Alemana entre 1976 y 1989. (Hace 114 años)

1530: Nace en Kolómenskoe (Rusia) Iván IV Vasílievich, llamado también Iván el Terrible, zar de Rusia de 1547 a 1584, considerado uno de los creadores del estado ruso. (Hace 496 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2012: En Columbus, Estados Unidos, por complicaciones surgidas tras una operación cardiaca realizada a primeros de este mes, muere Neil Armstrong de 82 años. Fue el primer hombre que pisó la Luna. (Hace 14 años)

1984: Muere en Los Ángeles (EE.UU.) Truman Capote, periodista y escritor estadounidense, conocido por sus novelas "A sangre fría" (1966) y "Desayuno en Tiffany's" (1958). (Hace 42 años)

1867: Fallece en Londres (Reino Unido) Michael Faraday, físico y químico británico, inventor de la primera dinamo y descubridor de la prueba de la inducción electromagnética. (Hace 159 años)

1776: Muere en Edimburgo (Reino Unido), David Hume, fundador del positivismo moderno, filósofo e historiador, que influyó fuertemente en el desarrollo del escepticismo y el empirismo, dos corrientes de la filosofía. (Hace 250 años)

1270: Durante la octava cruzada y mientras se encuentra con sus huestes sitiando la ciudad de Túnez, fallece por una epidemia de disentería el rey Luis IX de Francia. Será canonizado en 1297 por el Papa Bonifacio VIII. (Hace 756 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante es el nacimiento de Iván IV Vasílievich en 1530, ya que su papel como zar de Rusia y su influencia en la creación del estado ruso lo convierten en una figura clave en la historia del país.