El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, se sumó a las voces latinoamericanas que condenaron la aprehensión de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, por parte del gobierno de Estados Unidos.

AMLO, expresidente de México Fuente: archivo Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

En su cuenta de X, el exmandatario mexicano consideró que el operativo que realizó Washington la madrugada del 3 de enero en Venezuela para detener a Maduro es un “prepotente atentado” y acusó el “secuestro” del político sudamericano.

Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 3, 2026

El expresidente de México salió por segunda vez de su retiro político, pero en esta ocasión lo hizo para expresar su repudio al operativo militar de Washington en Caracas.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, dijo en su mensaje.

López Obrador nunca reconoció el triunfo electoral de Nicolás Maduro en las últimas elecciones, en las que compitió con la empresaria María Corina Machado, pero criticó el “intervencionismo” de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del gobierno de Estados Unidos.

En su mensaje en X sobre la captura de Maduro, AMLO solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitar la autocomplacencia.

“Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, señaló.

El exmandatario mexicano citó a Benito Juárez, al recordar que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

“Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”, añadió después de que el gobierno de México también criticó el operativo en Venezuela.

“Por ahora no le mando un abrazo”, concluyó López Obrador.