Este lunes 16 de marzo, todos los bancos del país cerrarán sus puertas y suspenderán su atención al público por tratarse de un día feriado oficial. La fecha conmemora el natalicio de Benito Juárez, que se recorre desde el tercer lunes de marzo, y aplica de forma obligatoria para todas las instituciones financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Si tienes pendientes en el banco, a continuación, te explicamos todo lo que debes saber para no quedarte con trámites sin resolver. El cierre coincide con el calendario oficial de días inhábiles que cada año establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el sistema financiero, donde se definen las fechas en las que deben suspender la atención en sucursales. Entre esas jornadas aparece el tercer lunes de marzo, designado como descanso obligatorio en conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Para 2026, esa conmemoración se recorre al lunes 16 de marzo, por lo que ese día las sucursales permanecerán cerradas, no habrá atención presencial en ventanillas y se suspenden trámites administrativos que requieren personal en oficina. Aunque las sucursales cierran, el sistema financiero mantiene disponibles varios servicios, entre ellos cajeros automáticos, aplicaciones móviles, banca en línea, corresponsales bancarios en tiendas y supermercados, pagos con tarjeta y transferencias electrónicas. También seguirán funcionando sistemas como SPEI, por lo que las transferencias entre bancos se pueden realizar normalmente desde las plataformas digitales. Esto significa que la mayoría de las operaciones del día a día no se verán interrumpidas. Los servicios que dependen directamente de la atención en sucursal sí quedarán suspendidos temporalmente, entre ellos: apertura de cuentas, trámites de crédito o financiamiento, aclaraciones presenciales, entrega de documentación, gestión de cheques en ventanilla y atención personalizada en oficinas. Estas operaciones se reanudarán el martes 17 de marzo, cuando las sucursales vuelvan a operar con su horario habitual. Si tu trámite no puede esperar, lo más recomendable es anticiparlo antes del viernes 13 de marzo.