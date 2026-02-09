Viajar en Metrobús CDMX ahora conlleva un cambio significativo en la forma de transportar pertenencias. La nueva recomendación sugiere a los usuarios que deseen mejorar la comodidad y la seguridad, bajar la mochila. Con esta medida, el transporte público de la capital busca fomentar viajes más empáticos y ordenados. La intención es minimizar las molestias entre los pasajeros y prevenir accidentes en unidades que presentan una alta afluencia diaria en el Metrobús CDMX. La norma es clara, aunque no se trate de una regla con sanciones: llevar la mochila en los hombros dificulta la movilidad y genera incomodidad en espacios reducidos. Bajarla durante el trayecto mejora la convivencia y favorece una experiencia de viaje más segura. Metrobús CDMX enfatiza que esta acción, aunque sencilla, tiene un impacto positivo para todos. Disminuye los empujones, mejora la circulación dentro de las unidades y favorece un ambiente más respetuoso entre usuarios. Se trata de una práctica común en varios sistemas de transporte del mundo, donde el respeto al espacio colectivo es fundamental. Con "mochila abajo“, los viajes se vuelven más prácticos y cómodos.