El calendario astronómico está marcado por una fecha histórica que se acerca cada día más. Fuente: archivo

El calendario astronómico está marcado por una fecha histórica que se acerca cada día más. E n 2027 se producirá el eclipse de sol total más largo del siglo y se podrá observar desde la tierra.

Durante este evento, el día se convertirá en noche durante más de seis minutos en determinados puntos del planeta. La combinación de varios factores orbitales que hará posible este espectáculo no se volverá a repetir hasta dentro 157 años.

Cómo será el eclipse solas más largo del siglo

El eclipse solar total alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en el más largo que se puede observar desde la tierra en todo el siglo. Este tipo de evento no se volverá a dar hasta el año 2184.

La duración será posible porque la Luna estará muy cerca de la Tierra , por lo que se verá más grande de lo normal, mientras que la tierra estará cerca del afelio, cuando el sol presenta un diámetro aparente ligeramente menor. Dicha alineación es la que permitirá que la la luna cubra por completo al sol durante más tiempo.

El eclipse solar total alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en el más largo que se puede observar desde la tierra en todo el siglo. Shutterstock

Cuándo se podrá ver el eclipse que no se repetirá en 157 años

El eclipse tendrá lugar el lunes 2 de agosto de 2027 . La franja de totalidad recorrerá el sur de Europa, el norte de África y parte de Medio Oriente.

Los lugares donde podrá observarse de forma total son:

Sur de España.

Marruecos.

Argelia.

Túnez.

Libia.

Egipto.

Sudán.

Arabia Saudita.

Yemen.

Somalia.

Entre los mejores puntos de observación se destacar la ciudad egipcia de Luxor, donde la oscuridad se extenderá más tiempo.