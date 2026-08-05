Oficial | Estos conductores deberán cambiar las placas de sus autos: quiénes están obligados

El trámite para el reemplacamiento de vehículos en México contempla disposiciones específicas según el tipo de unidad y el estado donde se encuentre registrada. Recientemente, las autoridades hacendarias han reforzado los lineamientos para la expedición de placas de auto para personas con discapacidad.

Se trata de un procedimiento obligatorio para quienes requieran actualizar la identificación vehicular o dar de alta unidades nuevas y usadas. Esta medida busca ordenar el padrón y garantizar beneficios viales a quienes realmente lo necesitan.

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¿A quiénes aplica el cambio de placas para personas con discapacidad?

La medida está dirigida a los propietarios de vehículos particulares, nuevos o usados, que sean conducidos por personas con discapacidad o destinados expresamente a su traslado. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Chiapas (a través de la ficha de trámite oficial SH-2021-3178-012-A), la solicitud de asignación o renovación de placas debe realizarse bajo las siguientes condiciones:

Al adquirir un vehículo nuevo o usado que requiera placas adaptadas.

Por pérdida, extravío o deterioro de una o ambas láminas.

Cuando el vehículo pertenezca a un familiar o tercero que traslade de forma habitual al beneficiario.

¿Esta medida de reemplacamiento es obligatoria en todo México?

No aplica de forma uniforme en las 32 entidades federativas. Las leyes de tránsito y el control vehicular son de competencia estatal, por lo que cada entidad regula sus propios programas de reemplacamiento.

Mientras que en Chiapas el trámite responde a un registro específico ante la Delegación de Hacienda local, en otros estados la obtención de placas con distintivo de discapacidad es un proceso voluntario enfocado en brindar beneficios como el uso de cajones exclusivos, exención de pago en parquímetros o descuentos en tenencia y refrendo.

Oficial | Estos conductores deberán cambiar las placas de sus autos: quiénes están obligados Subsecretaría de Control de Tránsito

Requisitos oficiales para tramitar las placas especiales

Para concretar el trámite presencialmente, la Secretaría de Finanzas de Chiapas establece la entrega obligatoria de los siguientes documentos en original para cotejo y copia:

Escrito de solicitud dirigido al titular de la Delegación de Hacienda.

Credencial Nacional para Personas con Discapacidad y la Constancia de Discapacidad vigente, ambas emitidas por el Sistema DIF Estatal.

Constancia de autorización a favor del propietario, otorgada por el DIF en caso de que el dueño del auto no sea la persona con discapacidad.

Comprobante de propiedad del vehículo (factura, carta factura o título de propiedad).

Comprobante de domicilio no mayor a 3-5 meses e identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia).

Comprobante del último pago de contribuciones vehiculares (o los últimos 5 si el auto proviene de otra entidad).

¿Cuál es la vigencia de las placas y el tiempo de respuesta?

El trámite se realiza en las delegaciones de Hacienda o módulos de recaudación estatal. Tras cotejar la documentación y realizar el pago de derechos correspondiente, la entrega del juego de placas, la tarjeta de circulación y el holograma es de atención inmediata.

Las láminas no cuentan con una caducidad automática, por lo que su vigencia se mantiene activa salvo que las autoridades estatales dictaminen un reemplacamiento general o cambien las condiciones del vehículo.