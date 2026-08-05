Lo confirmó Claudia Sheinbaum | En agosto reabre registro para recibir pago mensual de 9500 pesos a ciudadanos de México que cumplan con una única condición.

Jóvenes Construyendo el Futuro reabre en agosto una oportunidad para recibir un apoyo mensual de más de 9 mil pesos durante 2026. El programa del Gobierno de México contempla capacitación laboral, seguro médico y un depósito económico para quienes cumplan con las condiciones establecidas y ya están las inscripciones.

Quiénes pueden recibir el apoyo de 9,582 pesos

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, quienes son vinculadas con empresas, talleres u organizaciones para desarrollar habilidades laborales.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

En 2026, el apoyo económico mensual es de 9,582.47 pesos, además de la cobertura médica proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de capacitación.

De acuerdo con la información proporcionada, el registro y la aprobación para esta estrategia especial están dirigidos a quienes ya formen parte del padrón de Jóvenes Construyendo el Futuro y sean incorporados a esta iniciativa.

Dónde realizarán la capacitación y cuánto tiempo dura

Los jóvenes seleccionados desarrollarán sus actividades en espacios como museos, zonas arqueológicas, hoteles, restaurantes y centros culturales ubicados en distintas partes del país.

Durante su participación recibirán el apoyo económico mensual y contarán con seguro médico del IMSS, que contempla protección ante enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Al finalizar este periodo, los participantes recibirán una constancia de capacitación que acredita las habilidades adquiridas y puede facilitar su búsqueda de empleo.