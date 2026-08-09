Las principales ciudades de México podrían prohibir el ingreso de extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte. (Fuente: IA)

En esta noticia En qué consiste la prohibición

Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nueva Laredo, 4 de las principales ciudades de México, podrían prohibir el ingreso a los extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte, un trámite que miles de viajeros suelen aplazar hasta el último momento.

En qué consiste la prohibición

Se trata de una lógica que puede aplicar de manera simultánea en las cuatro alcaldías con mayor flujo migratorio del norte del país.

La restricción no distingue nacionalidad: cualquier extranjero, independientemente de su país de origen, puede quedar impedido de ingresar si porta un pasaporte cuya fecha de vencimiento haya expirado.

México no exige actualmente una vigencia mínima de seis meses , pero el documento sí debe mantenerse válido durante toda la duración del viaje.

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Qué deben hacer los extranjeros con pasaporte vencido antes de intentar ingresar a México

El primer paso es verificar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte. En caso de que el documento esté expirado, los viajeros deberán iniciar el trámite de renovación correspondiente antes de intentar cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias recomiendan no esperar hasta último momento, ya que un pasaporte expirado puede provocar retrasos, restricciones o incluso la negativa de ingreso. Por ello, se aconseja acudir a la embajada o consulado correspondiente para completar la renovación y verificar que toda la documentación esté vigente antes del viaje.