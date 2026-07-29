Con la llegada de las altas temperaturas en gran parte de México, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados para mantener el hogar fresco. Sin embargo, para que funcione correctamente y no eleve el consumo de electricidad, es indispensable darle mantenimiento de forma periódica.

Además de mejorar el rendimiento del equipo, limpiar el aire acondicionado ayuda a eliminar el polvo, las pelusas, las bacterias y los hongos que pueden acumularse tanto en los filtros como en el interior del aparato. Esto no solo prolonga su vida útil, sino que también contribuye a mantener una mejor calidad del aire dentro de casa.

Limpieza del aire acondicionado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con la revista especializada en decoración y hogar El Mueble, la experta en limpieza Beatriz Jiménez compartió un método que permite dejar limpio el aire acondicionado en apenas cinco minutos, siempre siguiendo una serie de pasos sencillos y tomando las medidas de seguridad necesarias.

Paso a paso para limpiar el aire acondicionado de forma segura

Antes de comenzar, la especialista recomienda desconectar el equipo de la corriente eléctrica. Si el enchufe no es accesible, lo más seguro es cortar la energía desde el tablero eléctrico. Después, basta con abrir la carcasa frontal para retirar el polvo superficial y extraer cuidadosamente los filtros para lavarlos.

Limpieza y mantenimiento en casa del Aire Acondicionado.

El procedimiento recomendado por la experta es el siguiente:

Según Beatriz Jiménez, utilizar un limpiador para la carcasa exterior también ayuda a mantener el plástico limpio y con mejor apariencia.

No obstante, el paso más importante es asegurarse de que los filtros estén completamente secos antes de volver a instalarlos para evitar humedad dentro del aparato.

Desconectar el aire acondicionado de la corriente eléctrica.

Levantar la carcasa frontal y retirar el polvo con una bayeta húmeda.

Extraer los filtros con cuidado.

Cepillar los filtros con un cepillo de cerdas suaves para eliminar polvo y pelusas.

Lavarlos con abundante agua y aplicar un limpiador desinfectante durante unos minutos.

Enjuagar y secar completamente los filtros antes de volver a colocarlos.

Limpiar la carcasa exterior con un producto adecuado y una bayeta limpia.

Instalar nuevamente los filtros, cerrar la tapa y conectar el equipo.

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¿Cada cuánto conviene limpiar el aire acondicionado?

Aunque la frecuencia dependerá del uso y de la cantidad de polvo presente en la vivienda, realizar esta limpieza de manera regular puede ayudar a que el equipo enfríe con mayor eficiencia, reduzca el consumo eléctrico y disminuya la acumulación de microorganismos que afectan la calidad del aire.

En ciudades mexicanas donde el aire acondicionado permanece encendido durante buena parte del año, este mantenimiento preventivo también puede contribuir a evitar averías y prolongar la vida útil del aire acondicionado.