La tasa de interés del Banco del Bajío es actualmente una de las más altas en México. Foto: X:@BanBajioMX

En esta noticia Aumenta la cartera de crédito

La baja en la tasa de interés referencial del Banco de México, que afecta al resto de las tasas en el sistema financiero mexicano, tuvo un impacto en la utilidad del Banco del Bajío (BanBajío) durante la primera mitad del año.

Edificio corporativo del Banco del Bajío. Foto tomada de Facebook BanBajio

De acuerdo con el reporte financiero de la institución financiera, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la utilidad neta en los primeros seis meses de este año se ubicó en MXN $4,160 millones, lo que representó una disminución de 10.7% frente al resultado del mismo periodo del año anterior.

El informe del banco señala que en el primer semestre de este año, los ingresos por intereses se ubicaron en MXN $18,310 millones, una baja de 10.3% en relación con el año previo.

En el periodo de referencia, el promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) pasó de 9.02% a 6.86%, afectando los ingresos por intereses.

En este mismo periodo, el Margen de Interés Neto (MIN) del banco bajó de 6.08% a 5.37%, una combinación de factores que afectó el rendimiento final de BanBajío.

“El Margen de Interés Mínimo (MIN) se situó en el segundo trimestre de 2026 en 5.4% el cual se contrajo 71 puntos base comparado contra el mismo periodo del ejercicio anterior como consecuencia de los ajustes a la baja en la tasa de referencia”, dice el reporte enviado al mercado de valores mexicano.

Aumenta la cartera de crédito

La caída en las utilidades del banco fue compensada ligeramente por un incremento en la cartera de crédito total, que al cierre del segundo trimestre del año se ubicó en MXN $296,354 millones.

Este monto representó un alza de 11.8% anual, y fue impulsada por el alza de los créditos otorgados por el banco a las empresas.

En este sentido, el banco precisó que la cartera al sector empresarial, que representa prácticamente 87% del total del crédito otorgado, tuvo un incremento de 11.4% en la comparación anual.