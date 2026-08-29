La Suprema Corte analizará si el IMSS debe devolver dinero a jubilados: sería solo en estos casos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptó una decisión de gran relevancia para miles de trabajadores jubilados del IMSS, al abrir la posibilidad de que recuperen los recursos acumulados en sus cuentas individuales. El Pleno de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción sobre un caso clave, dando paso al análisis de una demanda histórica relacionada con estos ahorros.

La Nueva Corte informó su resolución, que fue avalada por una mayoría de siete votos de los ministros. El caso está relacionado con los recursos acumulados en los conceptos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez correspondientes al régimen anterior.

El objetivo de la acción legal es establecer de forma definitiva si estos trabajadores, de acuerdo con el régimen de jubilación al que pertenecen, tienen derecho a recibir la devolución de dichos fondos.

“En consecuencia, se ejerce la facultad de atracción en la solicitud 677/2025″, indica la SCJN.

¿Qué implica la Facultad de Atracción 677/2025? CarlosR. Montes de Oca

El alcance de la la nueva decisión del Máximo Tribunal mexicano

La resolución de la SCJN no implica una sentencia definitiva que disponga la devolución inmediata de los fondos, sino que representa un paso procesal de gran importancia. Mediante el ejercicio de la Facultad de Atracción 677/2025, el Máximo Tribunal asumirá el análisis de distintos juicios de amparo en los que existían interpretaciones diferentes por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito.

La intervención de la Corte resulta favorable para los jubilados, ya que permitirá establecer un criterio único para resolver esta controversia. Así, se busca evitar que persistan distintas interpretaciones jurídicas y brindar mayor certeza a nivel nacional sobre los derechos vinculados con las pensiones del IMSS.

Fallo de la SCJN.

¿Qué implica la Facultad de Atracción 677/2025?

La Facultad de Atracción 677/2025 fue sometida a consideración del Pleno con el objetivo de responder a la pregunta central que aqueja a miles de pensionados:

“¿Los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a su régimen de jubilaciones y pensiones tienen derecho a la devolución de los recursos de la cuenta individual relativos a los rubros de cesantía en edad avanzada y vejez?”

Este ejercicio implica que la SCJN tomó para sí la resolución de casos como los Amparos Directos 470/2024 y 835/2024 de los Tribunales del Cuarto Circuito.

Así lo confirmó el Secretario General de Acuerdos al anunciar que la solicitud fue aprobada por “Mayoría de siete votos, señor Ministro Presidente” durante la sesión del 13 de noviembre.

Una vez que la SCJN emita su sentencia de fondo, esta resolución se convertirá en una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. Si el fallo final es positivo, tal como lo sugiere el título, el IMSS estaría obligado a acatar la orden y proceder a la devolución de los recursos a la cuenta individual del beneficiario jubilado.