Las compras de viajes internacionales deben tener cuidado al ingresar al país, ya que no todos los recuerdos, regalos o productos pueden cruzar la aduana de México sin restricciones. Existen mercancías cuyo ingreso está prohibido o sujeto a requisitos específicos, por lo que desconocer la normativa puede derivar en el decomiso de artículos, multas o inconvenientes durante la inspección.

Las autoridades aduaneras y sanitarias mantienen controles para proteger la salud pública, la producción agropecuaria y el medio ambiente, evitando la entrada de plagas, enfermedades o productos que incumplan con la legislación nacional. Por ello, antes de preparar el equipaje de regreso, conviene revisar qué artículos pueden ingresar libremente y cuáles requieren permisos especiales o el pago de impuestos.

Alerta aeropuerto: revisarán persona por persona y multarán a quienes lleven este elemento en su valija (foto: archivo).

¿Qué cosas no acepta la aduana?

A continuación, los productos que no puedes ingresar a México desde el extranjero.

Carnes, embutidos y productos lácteos

Los productos cárnicos como jamones, chorizos, salchichas o embutidos solo pueden ingresar si:

Se encuentran en su empaque original Están sellados de fábrica Están etiquetados Cuenta con la certificación sanitaria correspondiente del país de origen

Los alimentos elaborados de forma artesanal o adquiridos en mercados locales generalmente no están permitidos. En el caso de los quesos, únicamente pueden ingresar algunos productos industrializados y maduros, siempre que provengan de países autorizados y cumplan con los requisitos sanitarios establecidos.

Alimento para mascotas

Las croquetas, premios o alimentos para animales que contengan ingredientes de origen rumiante pueden estar sujetos a restricciones sanitarias. Si se transportan, deben venir cerrados de fábrica y en cantidades razonables para el consumo de la mascota que acompaña al viajero.

Frutas, verduras, semillas y plantas

Las frutas y verduras frescas, incluso aquellas sobrantes del servicio de alimentos del avión o compradas antes del vuelo, no pueden introducirse al país.

También existen restricciones para semillas, plantas vivas, flores, tierra y nueces con cáscara. Solo algunos productos procesados, como frutas deshidratadas, conservas o mermeladas industriales, pueden ingresar bajo determinadas condiciones.

Medicamentos y suplementos

Los medicamentos destinados al uso personal pueden transportarse, pero aquellos que contienen sustancias controladas, como algunos analgésicos, ansiolíticos o medicamentos para el trastorno por déficit de atención, deben ir acompañados de la receta médica original.

La documentación debe identificar al paciente, el tratamiento prescrito y la cantidad necesaria para el viaje. Asimismo, algunos suplementos alimenticios comercializados en otros países contienen ingredientes cuya importación está restringida en México, por lo que es recomendable verificar su composición antes de viajar.

Bebidas alcohólicas y tabaco

Las personas mayores de edad pueden ingresar determinadas cantidades de bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco como parte de su franquicia personal.

En contraste, la importación de cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado, así como sus cartuchos o líquidos de recarga, permanece prohibida en México , incluso cuando sean para uso personal.

Equipos electrónicos

Dentro del equipaje personal se permite ingresar, entre otros artículos:

Hasta dos teléfonos celulares.

Una computadora portátil.

Una tableta electrónica.

Una cámara fotográfica o de video con sus accesorios.

Una consola de videojuegos y hasta cinco videojuegos físicos o accesorios compatibles.

Si la cantidad de equipos supera lo permitido, estos pueden formar parte del cálculo de la franquicia aduanera.

Armas y objetos considerados de riesgo

Está prohibido ingresar armas de fuego, municiones, explosivos y fuegos artificiales sin la autorización correspondiente.

También existen restricciones para réplicas de armas, pistolas de aire, equipos de airsoft, ballestas y determinados cuchillos o navajas, los cuales, en algunos casos, únicamente pueden transportarse en equipaje documentado y bajo condiciones específicas.

¿Qué debo declarar en la aduana mexicana?

Además del equipaje personal, los regalos, ropa nueva, calzado, artículos electrónicos y otros bienes adquiridos durante el viaje pueden estar sujetos a la franquicia permitida para cada pasajero.

Quienes excedan el monto autorizado deberán declararlo y, en su caso, cubrir los impuestos correspondientes.

Asimismo, toda persona que ingrese al país con USD 10,000 estadounidenses o más, o su equivalente en otra moneda o instrumentos financieros, está obligada a presentar la declaración correspondiente ante las autoridades aduaneras.

Conocer estas disposiciones antes de regresar a México puede evitar retrasos durante la revisión de equipaje y facilitar el ingreso al país sin contratiempos.