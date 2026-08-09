Elon Musk señala la posibilidad de una sequía atípica para el año 2025, debido a la creciente demanda.

El cambio climático ha ocasionado crisis sin precedentes: sequías prolongadas, incendios forestales y deshielo polar. En este contexto, el empresario Elon Musk, reconocido por ser propietario de X (anteriormente Twitter) y fundador de Tesla y Space X, ha emitido una inquietante advertencia: una sequía de electricidad que podría alterar profundamente nuestra calidad de vida.

Durante el evento Bosch Connected World, Musk declaró que, a partir de 2025, no se podría generar la energía suficiente para satisfacer la creciente demanda tecnológica , especialmente la relacionada con el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

La advertencia sobre la crisis energética

Este pronóstico, realizado en una sesión dedicada a preguntas y respuestas sobre la crisis energética mundial, alerta sobre la inminente escasez eléctrica que pondrá a prueba la capacidad de producción energética global.

Elon Musk destacó que la electricidad es un recurso esencial para la vida contemporánea. Su relevancia trasciende las comodidades del hogar y afecta procesos industriales, comerciales y tecnológicos. Es suficiente imaginar una jornada sin electricidad para comprender la magnitud del desafío que se aproxima .

Desde las energías renovables, como la solar y eólica, hasta la operación de dispositivos cotidianos y tecnologías emergentes, todo depende de la producción eléctrica. En este contexto, la creciente complejidad de los microchips y la demanda exponencial de recursos por parte de la Inteligencia Artificial están llevando al sistema al borde del colapso.

Según Musk, la demanda de IA aumenta diez veces cada semestre, una cifra alarmante que presenta serios desafíos para la infraestructura eléctrica a nivel global.

La comunidad tecnológica ya ha comenzado a emitir alertas. Los expertos coinciden en que esta sequía eléctrica no solo retardará el desarrollo tecnológico, sino que podría revertir décadas en los avances que hoy se consideran básicos.

Este pronóstico, realizado en una sesión dedicada a preguntas y respuestas sobre la crisis energética mundial, Shutterstock

La inteligencia artificial y el consumo energético

Un aspecto crítico de esta problemática es la relación entre la Inteligencia Artificial y el consumo energético. En los últimos años, la capacidad de cálculo de la IA se ha visto restringida no solo por la producción de chips neuronales , sino también por la infraestructura eléctrica necesaria para mantener su funcionamiento.

Elon Musk destaca que, en los próximos años, las limitaciones estarán relacionadas con componentes esenciales como transformadores de potencia y reductores de tensión.

Esta previsión plantea un nuevo desafío: el suministro de estos elementos será insuficiente para sostener el crecimiento proyectado de las tecnologías emergentes.