Una reciente encuesta del medio británico The Guardian, realizada por la firma YouGov, ha revelado un profundo pesimismo y preocupación entre la población de las principales naciones europeas y Estados Unidos respecto a la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Los resultados muestran que una porción significativa de la ciudadanía ve como una amenaza real el estallido de una conflicto bélico global en el mediano plazo.

El sondeo, que consultó a ciudadanos de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos, arrojó un dato contundente sobre la percepción de riesgo. “Entre el 41% y el 55% de los encuestados en los cinco países europeos consultados dijeron que pensaban que era muy o bastante probable que hubiera otra guerra mundial en los próximos cinco a diez años, una opinión compartida por el 45% de los estadounidenses”, precisó The Guardian.

El inminente riesgo nuclear y la escala de la catástrofe

La preocupación no solo se centra en la probabilidad de una Tercera Guerra Mundial, sino en su potencial escala destructiva. Una amplia mayoría de los participantes en el estudio anticipa el uso de armamento atómico en este hipotético conflicto, un temor que subraya la gravedad de la situación geopolítica actual.

Potencias de Europa anticipa el uso de armas nucleares en una Tercera Guerra Mundial Fuente: narrativas-spin-ar

Entre un 68% y un 76% de los encuestados pronostica que en esa potencial Tercera Guerra Mundial se utilizarán armas nucleares.

El nivel de miedo se extiende al posible número de víctimas. Un porcentaje considerable de europeos y estadounidenses cree que el próximo conflicto superaría la devastación histórica de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero conocido.

En ese sentido, entre el 57% y el 73% de los encuestados cree que la Tercera Guerra Mundial causaría más pérdidas de vidas que la que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945.

Incluso, la encuesta registró que entre un 25% y un 44% de los consultados piensa que en el potencial conflicto armado moriría la mayoría de personas del planeta, un pronóstico que refleja una ansiedad generalizada.

Qué país puede empezar la Tercera Guerra Mundial

Respecto a la identidad del adversario, los encuestados coinciden de forma masiva sobre quién sería el principal actor a enfrentar por parte de la OTAN. Los resultados señalan a un único país como la amenaza central.

Entre un 69% y un 82% de los encuestados identifican a Rusia como el país o países a los que se enfrentaría la OTAN en la Tercera Guerra Mundial, consolidando una percepción que se alinea con las actuales tensiones geopolíticas en el continente.

Estos resultados muestran una profunda inquietud entre la población occidental ante el futuro inmediato y refuerzan la necesidad de abordar las escaladas de tensión en el escenario internacional.