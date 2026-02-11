Netflix se prepara para implementar una de las actualizaciones más significativas de su historia, dejando atrás a una generación completa de dispositivos que fueron testigos de sus primeros años de gloria. La noticia causó conmoción entre los suscriptores: a partir del 15 de febrero de 2025, una cantidad considerable de televisores y teléfonos celulares quedarán completamente incompatibles con la plataforma. Según trascendió, Netflix dejará de funcionar en varios dispositivos antiguos, tanto televisores como teléfonos, afectando a modelos populares de su época. Entre los televisores, quedan fuera: En cuanto a smartphones, pierden acceso: Se trata de dispositivos que alguna vez fueron muy populares, pero que ya no cumplen con los requisitos actuales. Netflix no tomó esta decisión a la ligera. Los dispositivos más antiguos, fabricados antes de 2015, usan sistemas operativos obsoletos que ya no reciben actualizaciones de seguridad. Esto los hace vulnerables a ataques cibernéticos, y Netflix debe proteger la información de sus más de 260 millones de usuarios, incluyendo pagos y datos personales. Además, estos dispositivos no tienen la potencia necesaria para las funciones modernas de la plataforma, como contenido en 4K, HDR, Dolby Atmos o funciones interactivas. Los procesadores antiguos no pueden manejar los nuevos formatos de video ni los códecs más avanzados, lo que provocaría interrupciones, caída de calidad y una experiencia frustrante. Netflix también utiliza inteligencia artificial para recomendar contenido, cargar videos de forma predictiva y optimizar la transmisión según la conexión del usuario, cosas que los equipos viejos no pueden soportar. Por último, los sistemas de protección de contenido (DRM) cambiaron: los estudios exigen seguridad más fuerte, y los dispositivos antiguos podrían permitir que se piratee el contenido.