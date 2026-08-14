La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 14 de agosto de 2026 en México es de 19.66 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.04%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.67 pesos y un mínimo de 19.61 pesos.

En el mercado del Euro, la cotización muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.83% y en el último año retrocedió -8.84%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia claramente bajista, con descensos casi continuos y un único repunte temprano, señal de debilidad predominante.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 19.7 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 1.99%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.54%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, ya que el dato de tendencia se sitúa en -1 positivo. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor de manera sostenida durante este periodo.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, indicaríamos que la tendencia del Euro es a la baja, lo que no se ha presentado en este caso. En general, esta tendencia sugiere una recuperación en el valor del Euro en el corto plazo, lo que puede influir en el comercio y la economía regional.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos o casas de cambio autorizadas (verifica su registro visible) y evita cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones; usa como referencia el de Banco de México y pregunta el monto neto que recibirás. Lleva identificación oficial, solicita y guarda tu comprobante y revisa los billetes con sus marcas de seguridad antes de salir. Prefiere horarios diurnos y zonas concurridas; si la suma es alta, acude acompañado.

para finalizar, evita cambiar todo en aeropuertos u hoteles por sus tasas menos favorables; si usas cajeros, hazlo en bancos confiables y elige siempre pagar en pesos para evitar conversiones dinámicas. No exhibas efectivo, divide el dinero en varios lugares y cuenta discretamente frente al cajero. Verifica que montos superiores a 10,000 USD (o su equivalente) deben declararse al entrar o salir del país y cumple con requisitos antilavado en operaciones grandes. Si hay discrepancias, no te retires sin aclararlas y contacta a la Condusef si es necesario.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.