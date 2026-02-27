La reducción de la jornada laboral, que proponía una disminución de 48 a 40 horas semanales en el país, ha suscitado expectativas entre millones de trabajadores. Sin embargo, actualmente se enfrenta a un giro inesperado. En tanto que la iniciativa persigue el objetivo de mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional, el sector empresarial ha presentado una contrapropuesta que ha generado preocupación: eliminar los tiempos de descanso para compensar el día libre adicional. Los empresarios no se oponen frontalmente a la reducción de horas, pero advierten que debe venir acompañada de ajustes. Su propuesta central: eliminar los llamados “tiempos muertos”, incluyendo la media hora de comida que actualmente contempla la Ley Federal del Trabajo. Desde su perspectiva, trabajar ocho horas de manera continua y sin interrupciones permitiría mantener la productividad actual mientras se otorga el segundo día de descanso. Este modelo implicaría jornadas más intensas, donde cada minuto estaría dedicado exclusivamente a las tareas laborales, sin espacios para alimentación o pausas breves que hoy forman parte de la rutina de millones de mexicanos. La postura oficial es clara: la media hora de comida y todos los periodos de descanso establecidos en la legislación actual se mantendrán intactos. El mensaje del gobierno busca tranquilizar a los trabajadores y establecer límites claros a las pretensiones empresariales, aunque queda por ver cómo se resolverá esta tensión en la negociación final de la reforma. Ante la presión empresarial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) salió a cerrar filas en defensa de los trabajadores. Marath Bolaños, titular de la dependencia, fue contundente: la transición a 40 horas semanales no implicará recorte alguno de derechos vigentes. El anuncio fue efectuado por Marath Bolaños, quien ocupa el cargo de titular de la STPS, en el transcurso de la conferencia matutina dirigida por Claudia Sheinbaum. En dicha ocasión, el funcionario precisó que la medida no conllevará recortes en salarios, sueldos ni prestaciones laborales. A pesar de que la modificación fue oficialmente publicada el 1 de mayo de 2025, su implementación se llevará a cabo siguiendo un esquema que abarca cuatro etapas: