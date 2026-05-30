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Este sábado, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este sábado

Tú y tu pareja pasaréis el día enfrascados en una discusión por un asunto relacionado con tu familia política. Te conviene ceder un poco, porque no conseguiréis poneros de acuerdo. Te llegarán noticias de un amigo al que no ves desde hace tiempo y reanudaréis vuestra amistad.

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El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).
El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra irradiará encanto y equilibrio en el amor, favoreciendo conversaciones sinceras y acercamientos dulces; la compatibilidad será especialmente alta con Géminis, propiciando química ligera y coqueteo natural.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este sábado?

Libra, tu suerte laboral crecerá si cedes en pequeños desacuerdos y evitas disputas; una noticia de un viejo amigo puede reabrir una conexión útil para tu carrera.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud buscando equilibrio: dormir bien, hidratarse, comer ligero y practicar actividades que calmen la mente, como yoga o caminatas, evitando excesos y escuchando a su cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Cede un poco y respira. Aplaza la discusión con calma. Responde a tu amigo hoy.

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La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.