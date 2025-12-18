En esta noticia
La tecnología continúa transformando la forma en que pensionados y trabajadores acceden a los servicios del Seguro Social. En este contexto, el Tarjetón Digital del IMSS surge como una herramienta innovadora que permite realizar múltiples trámites de manera virtual, sin necesidad de acudir a las oficinas, lo que reduce filas, tiempos de espera y traslados innecesarios.
El Tarjetón Digital IMSS: tu portal personal para trámites de pensión
El Tarjetón Digital IMSS es una plataforma en línea diseñada específicamente para facilitar la vida de trabajadores, jubilados y pensionados del Seguro Social. Esta herramienta centraliza toda la información relevante en un solo lugar de acceso rápido y seguro.
Las funciones principales del Tarjetón Digital incluyen:
- Descarga y consulta de comprobantes de pago en cualquier momento
- Revisión del historial completo de pagos y deducciones realizadas
- Verificación de compensaciones, guardias y pagos extraordinarios
- Actualización de datos personales como teléfono, correo y domicilio
- Consulta de información detallada sobre tu patrón y movimientos de nómina
- Recuperación de talones de pago anteriores
- Seguimiento de créditos y préstamos del IMSS
Esta modernización de procesos permite realizar en minutos trámites que antes requerían horas de espera en ventanillas.
Documentación necesaria para descargar el Tarjetón Digital
Antes de iniciar el proceso de descarga y registro del Tarjetón Digital IMSS, es fundamental tener preparada cierta información básica. El organismo público solicita los siguientes datos para validar tu identidad:
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Estado de residencia actual
- Matrícula o Número de Seguridad Social (NSS)
- Fecha exacta de ingreso al IMSS
- Correo electrónico vigente y de uso frecuente
Paso a paso: cómo descargar y activar tu Tarjetón Digital IMSS
El proceso de descarga y activación del Tarjetón Digital es sencillo y solo toma algunos minutos. Sigue esta guía detallada:
- Paso 1. Accede al sitio oficial del Tarjetón Digital IMSS en http://rh.imss.gob.mx/tarjetondigital/
- Paso 2. Selecciona la opción “Registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña”
- Paso 3. Completa el formulario ingresando todos los datos solicitados: CURP, NSS, estado de residencia y fecha de ingreso
- Paso 4. Proporciona una dirección de correo electrónico que utilices regularmente
- Paso 5. Crea una contraseña segura que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales
- Paso 6. Revisa tu bandeja de entrada para localizar el mensaje de confirmación del IMSS
- Paso 7. Una vez verificada, tu cuenta del Tarjetón Digital quedará activa y podrás ingresar con tus credenciales
A partir de ese momento, tendrás el Tarjetón Digital IMSS disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrás consultar toda tu información de pensión, realizar trámites y descargar documentos desde tu computadora, tableta o celular, sin necesidad de traslados ni filas de espera.