La tecnología continúa transformando la forma en que pensionados y trabajadores acceden a los servicios del Seguro Social. En este contexto, el Tarjetón Digital del IMSS surge como una herramienta innovadora que permite realizar múltiples trámites de manera virtual, sin necesidad de acudir a las oficinas, lo que reduce filas, tiempos de espera y traslados innecesarios.

El Tarjetón Digital IMSS concentra comprobantes de pago, historial de pensiones, deducciones y datos personales en una sola plataforma accesible desde cualquier dispositivo. Fuente: Gobierno de México.

El Tarjetón Digital IMSS: tu portal personal para trámites de pensión

El Tarjetón Digital IMSS es una plataforma en línea diseñada específicamente para facilitar la vida de trabajadores, jubilados y pensionados del Seguro Social. Esta herramienta centraliza toda la información relevante en un solo lugar de acceso rápido y seguro.

Las funciones principales del Tarjetón Digital incluyen:

Descarga y consulta de comprobantes de pago en cualquier momento

Revisión del historial completo de pagos y deducciones realizadas

Verificación de compensaciones, guardias y pagos extraordinarios

Actualización de datos personales como teléfono, correo y domicilio

Consulta de información detallada sobre tu patrón y movimientos de nómina

Recuperación de talones de pago anteriores

Seguimiento de créditos y préstamos del IMSS

Esta modernización de procesos permite realizar en minutos trámites que antes requerían horas de espera en ventanillas.

Con solo CURP, NSS y un correo electrónico activo, los derechohabientes pueden registrarse y acceder a trámites que antes requerían largas esperas en ventanilla. Fuente: Shutterstock.

Documentación necesaria para descargar el Tarjetón Digital

Antes de iniciar el proceso de descarga y registro del Tarjetón Digital IMSS, es fundamental tener preparada cierta información básica. El organismo público solicita los siguientes datos para validar tu identidad:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Estado de residencia actual

Matrícula o Número de Seguridad Social (NSS)

Fecha exacta de ingreso al IMSS

Correo electrónico vigente y de uso frecuente

Paso a paso: cómo descargar y activar tu Tarjetón Digital IMSS

El proceso de descarga y activación del Tarjetón Digital es sencillo y solo toma algunos minutos. Sigue esta guía detallada:

Paso 1. Accede al sitio oficial del Tarjetón Digital IMSS en Accede al sitio oficial del Tarjetón Digital IMSS en http://rh.imss.gob.mx/tarjetondigital/

Paso 2. Selecciona la opción “Registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña”

Paso 3. Completa el formulario ingresando todos los datos solicitados: CURP, NSS, estado de residencia y fecha de ingreso

Paso 4. Proporciona una dirección de correo electrónico que utilices regularmente

Paso 5. Crea una contraseña segura que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales

Paso 6. Revisa tu bandeja de entrada para localizar el mensaje de confirmación del IMSS

Paso 7. Una vez verificada, tu cuenta del Tarjetón Digital quedará activa y podrás ingresar con tus credenciales