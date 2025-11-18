El Gobierno de Estados Unidos y la FIFA han respondido a una de las principales inquietudes de los aficionados internacionales que planean asistir al Mundial 2026 en cuanto a la dificultad para obtener una cita de visado .

Estados Unidos será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo junto a Canadá y México. Los fanáticos que deseen asistir de manera legal a los partidos en territorio estadounidense necesitarán su visa actualizada.

Para optimizar este proceso de obtención de visado y ante la cuenta regresiva de inicio del Mundial, se ha presentado el FIFA PASS, un mecanismo diseñado para otorgar citas prioritarias a aquellas personas que ya cuentan con un boleto para presenciar los encuentros del torneo.

Donald Trump facilitará el ingreso a USA para quienes vayan a ver el Mundial 2026

El programa de FIFA PASS busca facilitar la llegada de millones de visitantes extranjeros al país, anticipando un evento de magnitud histórica y con una alta afluencia de turistas.

El anuncio oficial del programa se realizó durante una reunión de alto nivel en la Oficina Oval de la Casa Blanca, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ambos líderes calificaron la iniciativa como un paso hacia el Mundial más incluyente de la historia.

El presidente de la FIFA detalló la dimensión del evento y la necesidad de esta herramienta: “Estados Unidos le dará la bienvenida al mundo el próximo año. Venderemos entre seis y siete millones de boletos para los partidos. Tendremos entre 5 y 10 millones de personas visitando Estados Unidos desde todo el planeta para disfrutar la Copa del Mundo”.

Quiénes podrán acceder al FIFA PASS para una entrevista de visa más rápido y fácil

El FIFA PASS tiene como objetivo central asegurar una experiencia fluida para los genuinos entusiastas del fútbol. Gianni Infantino explicó que “con este FIFA PASS, podemos asegurarnos que quienes compren un boleto sean fanáticos del futbol legítimos y puedan venir a asistir al Mundial en las mejores condiciones, comenzando con obtener su visa y luego accediendo, desde luego, al país para disfrutar”, declaró durante la presentación del programa. Este sistema prioriza el acceso a las citas consulares para los poseedores de entradas al evento.

Donald Trump firmó el FIFA PASS para el Mundial 2026 Fuente: EFE Archivo

El programa FIFA PASS está disponible desde el 17 de noviembre para ciudadanos de aquellas naciones a las que Estados Unidos exige el visado . Es importante destacar que este mecanismo es de naturaleza temporal y su principal beneficio es la priorización en las citas consulares, lo que podría acortar los tiempos de espera , que en algunos casos se extienden por varios meses.

Cómo acceder al FIFA PASS

Para acceder al programa, la persona interesada debe haber completado la compra de un boleto para alguno de los partidos a celebrarse en la Unión Americana.

Las autoridades han sido enfáticas al señalar que, si bien el FIFA PASS facilita la programación de la entrevista, tener un boleto para el Mundial no implica que la visa sea concedida automáticamente .

El proceso de evaluación de visado y el cumplimiento de todos los requisitos migratorios siguen siendo obligatorios. Los interesados en aplicar a este sistema de prioridad pueden hacerlo a través de la página web designada, siguiendo los pasos indicados para obtener la cita prioritaria y, en caso de cumplir con la normativa, asegurar su visa a tiempo para disfrutar del torneo.