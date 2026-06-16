En menos de seis días, el Ejército de México movilizó a casi 700 militares de élite hacia Durango, una entidad que forma parte del Triángulo Dorado, la zona más vigilada y conflictiva del norte del país.

El operativo, que incluyó Fuerzas Especiales, unidades blindadas y grupos de reacción rápida, encendió las alarmas entre analistas de seguridad y ciudadanos por igual.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó el despliegue, aunque hasta ahora solo ofreció una explicación general: fortalecer la seguridad y contribuir a condiciones de paz en la región.

Cerca de 700 soldados de élite desplegados en Durango en menos de una semana: cómo ocurrió el operativo paso a paso

El movimiento militar comenzó el 10 de junio, cuando 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales —conocidos popularmente como los “murciélagos”— aterrizaron en el aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango.

Días más tarde, 300 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta México, identificados como los “perrazos”, llegaron por tierra a la entidad. El sábado 14 de junio, otros 300 efectivos del 4.° Regimiento Blindado de Reconocimiento, trasladados desde Querétaro y apodados “blindados” o “acorazados”, completaron el contingente.

En total, el gobierno federal concentró 690 militares altamente especializados en Durango en un lapso de apenas seis días, un ritmo de despliegue poco frecuente que de inmediato capturó la atención nacional.

Ejército de México despliega casi 700 militares de élite en Durango en menos de una semana: qué ocurre en el Triángulo Dorado. Fuente: Shutterstock

Qué es el Triángulo Dorado y por qué cualquier movimiento militar ahí genera alarmas inmediatas

Durango no es un estado cualquiera dentro del mapa de seguridad de México. Junto con Sinaloa y Chihuahua, conforma el Triángulo Dorado, una región serrana que durante décadas fue señalada por autoridades mexicanas y estadounidenses como punto estratégico para la producción, resguardo y traslado de drogas .

Su geografía montañosa, sus caminos rurales y sus vastas zonas de difícil acceso la convierten en un territorio donde las labores de vigilancia son complejas y donde la presencia de estructuras vinculadas al crimen organizado fue documentada históricamente.

Por eso, cuando el Ejército de México envía en cuestión de días a sus unidades más especializadas —Fuerzas Especiales, blindados y grupos de reacción rápida— la señal que se interpreta en los círculos de seguridad no es menor: algo está ocurriendo en esa sierra que justifica una respuesta de esa magnitud.

Lo que la Sedena no explicó: las preguntas que deja abierto el megaoperativo en Durango

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el despliegue, pero hasta el cierre de esta nota no informó si el operativo responde a una alerta de inteligencia específica, a la detección de un objetivo criminal concreto o a una amenaza particular en la región.

Lo que sí se sabe es que, semanas antes del envío masivo de tropas, se registraron tres enfrentamientos de alta intensidad en la zona, con bajas militares, personas detenidas y aseguramientos relevantes.

Además, autoridades detuvieron a operadores criminales identificados con los alias “El Limones” y “El Torino”, señalados como figuras relevantes dentro de las estructuras regionales del crimen organizado.

Mientras el Ejército de México no ofrezca más detalles, las preguntas seguirán abiertas: ¿qué sabe que todavía no se hace público?