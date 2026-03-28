La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó por tercera semana consecutiva el descuento que aplica al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, un combustible esencial para el transporte público y de mercancías en México. Para la semana entrante, el descuento en el IEPS será de 70.28%, lo que equivale a MXN $5.17 por litro. La semana que termina este viernes el estímulo fiscal fue de 61.8%. El incremento al estímulo fiscal ocurre como parte de la estrategia del gobierno federal para evitar un impacto mayor en el precio de los combustibles, un insumo esencial para la actividad económica del país y que tiene un impacto directo en la inflación. Durante la semana, la presidenta Claudia Sheinbaum regañó a los gasolineros pues dijo que había un incremento injustificado al precio del diésel y la gasolina Premium, por lo que ordenó a las secretarías de Hacienda y de Energía a implementar reuniones de emergencia con el sector gasolinero nacional para encontrar los mecanismos que permitieran mantener el precio del combustible en niveles que no afecten la inflación. La presidenta había pactado con más de 90% de los gasolineros del país mantener el precio de la gasolina Magna en menos de MXN $24 por litro; sin embargo, el acuerdo no puso ningún tope para la gasolina Premium o el diésel. El precio de los combustibles a nivel internacional ha subido debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Como parte de la estrategia de guerra, Irán ha decidido cerrar el estrecho de Ormuz, una zona clave en el Golfo Pérsico, por donde circula 20% del petróleo que demanda todo el mundo. Esto impulsó al precio del West Texas Intermediate a cerrar la semana por encima de los u$s 100 por barril, y con un incremento acumulado de prácticamente 50% desde el inicio de la guerra. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, dijo que no hay señales de que la guerra entre Washington y Teherán tenga un final en el corto plazo, lo que ha puesto presión sobre los precios del hidrocarburo.