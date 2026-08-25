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Grupo Carso, conglomerado controlado por Carlos Slim, reportó contratos para la construcción de cuatro hospitales privados de Star Médica en México. Los establecimientos están ubicados en Interlomas, Puebla, Polanco y León.
Los contratos fueron firmados durante 2022, por lo que no se trata de una inversión anunciada recientemente. El reporte oficial del primer trimestre de 2026 de Grupo Carso actualizó el monto contratado y el avance conjunto alcanzado por las obras al 31 de marzo de 2026.
Dónde están ubicados los cuatro hospitales construidos por Grupo Carso
Los proyectos forman parte de las actividades de infraestructura y construcción desarrolladas por empresas de Grupo Carso, división especializada en la edificación de inmuebles comerciales, industriales, residenciales y de servicios.
Los cuatro hospitales contemplados en los contratos se encuentran en:
- Interlomas, Estado de México.
- Puebla, Puebla.
- Polanco, Ciudad de México.
- León, Guanajuato.
El documento identifica a los establecimientos como hospitales de Star Médica, una red privada de servicios de salud. Sin embargo, no informa la dirección exacta de cada inmueble ni presenta detalles individuales de las obras.
Grupo Carso reportó contratos para construir hospitales Star Médica en cuatro ciudades de México. Imagen: archivo.
Al 31 de marzo de 2026, los cuatro proyectos registraban un avance conjunto aproximado del 50%. Este porcentaje no debe atribuirse por separado a cada hospital, debido a que el reporte presenta las obras dentro de un mismo cálculo.
Cuánto dinero representan los contratos de los hospitales
Cuando los contratos fueron firmados en 2022, el monto conjunto ascendía a 4,327 millones de pesos. A principios de 2026, Grupo Carso actualizó la cifra hasta alcanzar aproximadamente 4,426 millones de pesos.
Este importe corresponde al valor total contratado para las obras. El documento no señala que Carlos Slim haya desembolsado personalmente esa cantidad ni precisa cuánto dinero había sido pagado o ejercido hasta marzo de 2026.
Las fechas originales de terminación estaban previstas durante 2024 y 2025. No obstante, el reporte del primer trimestre de 2026 todavía registraba un avance conjunto cercano al 50% y no establecía nuevas fechas individuales de conclusión o apertura.
Qué información oficial existe sobre los cuatro hospitales
El reporte financiero de Grupo Carso permite confirmar los siguientes datos:
- Los contratos fueron firmados durante 2022.
- Los hospitales corresponden a la red Star Médica.
- Las obras están ubicadas en Interlomas, Puebla, Polanco y León.
- El monto original conjunto era de 4,327 millones de pesos.
- A principios de 2026, el monto contratado fue actualizado a aproximadamente 4,426 millones de pesos.
- Al 31 de marzo de 2026, el avance conjunto era cercano al 50%.
- La conclusión había sido programada originalmente para 2024 y 2025.
El informe no desglosa la inversión correspondiente a cada hospital, el porcentaje individual de avance, la cantidad de camas y consultorios ni las especialidades que ofrecerán. Tampoco describe su equipamiento médico o aporta elementos para calificarlos oficialmente como hospitales “de último modelo”.