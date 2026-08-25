La incorporación de tecnología en servicios públicos ha empezado a desempeñar un papel importante en diversas localidades de la República Mexicana. En este escenario, se ha confirmado que ciertos medios de transporte encargados de ofrecer servicios públicos en el país serán dotados con cámaras y sistemas de monitoreo como parte de una estrategia integral.

La medida se implementa en el contexto de la renovación del sistema de limpieza urbana, que ha incluido la puesta en marcha de 54 nuevas unidades recolectoras. Estos camiones no solo cuentan con mayor capacidad operativa, sino también con herramientas tecnológicas que posibilitan registrar su actividad en tiempo real.

Además del servicio de recolección, las autoridades buscan maximizar el uso de estos recorridos diarios para ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad. La propuesta sugiere utilizar las imágenes obtenidas durante las rutas como soporte en las labores de seguridad pública.

Camiones de basura con cámaras de seguridad: así operará la vigilancia conectada al C2

De acuerdo con el alcalde Román Alberto Cepeda González, esta tecnología permitirá registrar hechos, aportar evidencia en investigaciones y mejorar la detección de emergencias en distintos sectores de la ciudad.

La cobertura se ampliará gracias a que estas unidades recorren de manera constante colonias, avenidas y áreas comerciales, lo que las convierte en una herramienta complementaria para la vigilancia urbana.

El proyecto establece que los camiones de basura con cámaras en Torreón estarán conectados al sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), lo que permitirá integrar las imágenes en tiempo real a la red de monitoreo municipal.

Monitoreo con camiones recolectores en Torreón: tecnología para la limpieza urbana y la seguridad pública

La implementación de camiones de basura con cámaras en Torreón constituye un paso significativo dentro de un proceso más amplio de modernización de la limpieza urbana. Estas nuevas unidades están equipadas con GPS, rutas digitalizadas y promueven una mayor eficiencia en la recolección de residuos.

Asimismo, se han incorporado dos barredoras mecánicas y se han desarrollado nuevas estrategias de reciclaje, destinadas a optimizar la gestión de residuos y mejorar la imagen urbana del municipio.

Entre los principales objetivos de esta iniciativa se destacan:

Mejorar la eficiencia del servicio de limpieza

Ampliar la vigilancia en zonas urbanas

Facilitar la respuesta ante emergencias

Generar registros útiles para investigaciones

El modelo integra servicios públicos con herramientas de seguridad, dentro de una estrategia destinada a optimizar recursos y expandir el alcance de la infraestructura tecnológica en la ciudad.