La FDA alertó por consumo de medicamento que genera riesgo de cáncer

En esta noticia ¿Qué pasa si me tomo un medicamento dañado?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro voluntario y a nivel nacional de un medicamento para controlar la presión arterial. Esto se debe al riesgo de contraer cáncer por su consumo.

El organismo ordenó el retiro masivo de más de 580,000 envases de hidrocloruro de prazosina, un medicamento prescrito para la hipertensión arterial. El retiro fue iniciado por las farmacéuticas Teva Pharmaceuticals USA y Amerisource Health Services tras detectar la posible presencia de nitrosaminas, compuestos clasificados como potencialmente cancerígenos.

El motivo por cual nunca debes partir la pastilla a la mitad Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce a continuación los detalles de este pedido y evita problemas de salud.

¿Qué pasa si me tomo un medicamento dañado?

La FDA consideró que el consumo de este medicamento implica un riesgo de Clase II, lo que indica que la exposición al producto podría generar consecuencias adversas temporales o reversibles para la salud.

Las nitrosaminas pueden formarse durante la fabricación o el almacenamiento y su presencia motivó una serie de alertas recientes en la industria farmacéutica.

La agencia reguladora se dirigió a los pacientes por la importancia de no suspender el tratamiento sin antes consultar a un profesional de la salud, como medida preventiva.